«وطن به روایت من» در ایستگاه پایانی؛ عکاسان مجرم نیستند!

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه دومین پویش ملی «وطن به روایت من» عصر امروز ۲۳ خرداد در سالن زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

از حاضران در این رویداد می‌توان به حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مهدی محمدی معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رائد فریدزاده رئیس سازمان امور سینمایی، نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و مدیر مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، مسعود نجفی مدیر روابط عمومی سازمان امور سینمایی، حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل سینماشهر، محمد حمیدی‌مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، اتابک نادری مدیر کل هنرهای نمایشی، سعید اسدی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی، سعید اللهی، هادی فیروزمندی، محمد طیب، بهمن حبشی، محمدرضا فرجی، مجتبی بهزادی، علیرضا حسینی، حامد شکیبانیا، محمد صوفی، هادی نائیجی و ... اشاره کرد.

مراسم پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز و در ادامه کلیپی در سوگ رهبر شهید پخش شد. سپس کلیپی دیگر با موضوع حضور حماسه‌ساز مردم ایران در میادین شهرهای مختلف در طی جنگ «رمضان» پخش شد.

اجرای این برنامه را مژده لواسانی عهده‌دار بود.

با کلیپی دیگر درباره علاقه و اهمیت رهبر شهید به فرهنگ و هنر، برنامه پیش رفت.

سپس ویدئویی دیگر در راستای مرور دور اول برگزاری این پویش، برای حضار به نمایش درآمد.

در ادامه محمدرضا معجونی چند قطعه نقالی اجرا کرد.

سپس کلیپی دیگر از فعالیت انجمن سینمای جوانان ایران در طی جنگ «رمضان» در نقاط مختلف تهران از جمله مجموعه تئاترشهر و هتل هما، پخش شد.

امید ما را به فردا پیوند می‌زند

با دعوت مجری برنامه، بهروز شعیبی مدیر انجمن سینمای جوانان و دبیر پویش «وطن به روایت من» روی صحنه حاضر شد و بیانیه‌ای را برای مخاطبان، قرائت کرد. در بخشی از بیانیه آمده بود: «امیدی که ما را به فردا پیوند می‌زند و منشأ تمام سرزندگی‌ها و سرسبزی‌هاست و چه خوب است که امروز به رسم پیشینیان، تفاوت نگرش، تفاوت رنگ‌ و تفاوت زبان‌ را فرصت بدانیم برای یکی شدن «ای بسا هندو و ترک هم‌زبان»

در انجمن سینمای جوانان ایران به لطف گفتگوی مداوم با

فیلمسازان، هنرجویان و همکارانم در استان‌های مختلف، رسم باهم بودن را بلدیم. ما می‌دانیم که در زمان جنگ چراغ این خانه، باید همیشه روشن بماند. دغدغه حفظ امید در دل جوانان که بزرگترین سرمایه ما هستند باعث شد، درکنار دوستان و همکارانم در سراسر کشور بیدار بمانیم!»

پس از خوانش بیانیه توسط بهروز شعیبی مهدی تفکری‌ نوازنده و خواننده، چند قطعه سه‌تار نوازی برای حاضران اجرا کرد.

سپس کلیپی از عکس‌های راه یافته به دومین پویش ملی «وطن به روایت من» پیش چشم مخاطبان قرار گرفت.

در ادامه با حضور هیئت داوران این بخش، معاون امور هنری وزیر ارشاد و مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران برگزیدگان بخش عکس این رویداد معرفی شدند.

برگزیدگان بخش عکس؛ بخش تک عکس

رتبه اول (نشان طلایی) و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال: بهنام رضازاده از ارومیه برای عکس «چشم‌هایش».

رتبه دوم (نشان نقره ای) و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال: قدیر وقاری از مشهد برای عکس «انفجار در فرودگاه».

رتبه سوم (نشان برنزی) و مبلغ ۵۰ میلیون ریال: محمد پاسیار از لار برای عکس «میان دشمن و وطن».

بخش مجموعه عکس

هیئت انتخاب و داوری در این بخش، مجموعه‌ای را شایسته نشان طلایی ندانست. اما لوح تقدیر و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به مجموعه عکس ارسالی زینب هادی با عنوان «یک ایران در آغوش» از تهران اهدا شد.

ما جاسوس نیستیم

ساتیار امامی عضو هیئت داوران بخش عکس دومین پویش ملی «وطن به روایت من» پس از اهدای جوایز بخش عکس، پیش از خروج از صحنه، پشت تریبون حاضر شد و تصریح کرد: لازم است بگویم که اگر هر رویداد و هر متولی دیگری برگزار کننده این پویش بود، این داوری را نمی‌پذیرفتم. مدت‌هاست که مشکل روایت‌گری برای عکاسان و اصحاب رسانه وجود دارد و عکاسان و اهالی رسانه در بسیاری از اوقات و در مواقع بحرانی نمی‌توانند، روایت‌گری کنند و اگر دست به این امر بزنند، ممکن است که بازداشت شوند. عکاسان مجرم نیستند، جاسوس هم نیستند. امیدواریم که یک پایگاه رسانه‌ای ثابت برای اهالی رسانه ایجاد شود و بالاخره پس از ۴۷ سال این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی تثبیت شود. ما شناسنامه‌دار هستیم و جاسوس نیستیم، جاسوس با تجهیزات در خیابان حاضر نمی‌شود.

سپس کلیپی دیگر درباره فیلم‌های راه یافته به این پویش پخش شد.

با حضور ۲ نفر از هیئت داوران، رائد فریدزاده و همایون اسعدیان روی صحنه جوایز بخش فیلم این پویش، به برگزیدگان اهدا شد.

برگزیدگان بخش فیلم

دیپلم افتخار و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در بخش فیلم داستانی به حسین زحمتکش برای فیلم کوتاه «در انتهای امواج» از رشت اهدا شد.

نشان ویژه و مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بهترین فیلم داستانی به فرزانه سلیمانیان برای فیلم کوتاه «در میان دو نگاه» از مشهد رسید.

دیپلم افتخار و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در بخش مستند مشترک به محمدهادی اسفندیاری و فرزانه حاتمی، کارگردانان فیلم کوتاه «ایلمرد» از شیراز تقدیم شد.

نشان ویژه و مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بهترین فیلم مستند به امیراطهر سهیلی برای فیلم کوتاه «روایت کیانا» از مشهد اهدا شد.

نشان ویژه و مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بهترین فیلم تجربی مشترک به محمد زارع و رعنا واعظی، کارگردانان فیلم کوتاه «برای حلما» از تبریز رسید.

نشان ویژه و جایزه هیئت داوران به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به یک اثر با مفهوم ملی به امیراطهر سهیلی برای فیلم کوتاه «پنجره» از مشهد تقدیم شد.

حرف‌های ساتیار امامی برای سینمای مستند هم صادق است

در ادامه همایون اسعدیان مدیر عامل خانه سینما، پشت تریبون حاضر شد و عنوان کرد: ۳ نکته را باید بیان کنم؛ حرف‌های ساتیار امامی درمورد سینمای مستند هم هست و باید بستر مناسب برای سینمای مستند هم مهیا شود. عکسی که جایزه اول را برد، باید در جهان منعکس می‌شد و ما در حوزه رسانه‌ای کردن این موارد کم‌کاری کردیم. نکته آخر هم اینکه اگر سینمای ما به اندازه قطعات نقالی که آقای معجونی اجرا کردند قصه داشت، وضع‌مان خیلی بهتر بود.

جایزه‌ای که از جشنواره فیلم کوتاه تهران جا مانده بود

در بخش دیگری از این رویداد تک جایزه‌ای که از جشنواره فیلم کوتاه تهران در بخش فیلمنامه اقتباسی اعلام نشده بود به امیر یغمایی برای فیلمنامه «گرگ» اهدا شد.

در بخش پایانی اختتامیه دومین پویش ملی «وطن به روایت من» نیز فیلم‌های کوتاه برگزیده این پویش به اکران درآمد.

پس از اتمام اختتامیه، نمایشگاه عکس‌های پویش ملی «وطن به روایت من» در محوطه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد.