برقراری پروازهای فوق العاده مشهد در ۴و ۷ مرداد ماه از فرودگاه ارومیه

عظیم طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر از برقراری پروازهای مسیر ارومیه–مشهد توسط شرکت هواپیمایی آساجت در تاریخ‌های ۴و ۷ مردادماه خبر داد و افزود: در این برنامه، پرواز ساعت ۴:۳۰ صبح از تهران به مقصد ارومیه انجام می‌شود و پس از ورود به فرودگاه ارومیه، ساعت ۶:۳۰ صبح فرودگاه ارومیه را به مقصد مشهد مقدس ترک خواهد کرد.

وی ادامه داد: در مسیر بازگشت نیز پرواز ساعت ۹:۲۰ از مشهد مقدس به مقصد ارومیه انجام شده و پس از ورود به فرودگاه ارومیه، ساعت ۱۱:۵۰ این فرودگاه را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

طهماسبی با اشاره به اهمیت توسعه شبکه پروازی فرودگاه ارومیه خاطرنشان کرد: در صورت استقبال هم‌استانی‌ها و مسافران از پروازهای مسیر ارومیه–مشهد، برنامه‌ریزی لازم برای استمرار و برقراری منظم این پروازها انجام خواهد شد.