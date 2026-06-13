علیرضا زاکانی، شهردار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: بخشی از مسئولیتهای خدماتی، پشتیبانی و مدیریت میدانی این مراسم به شهرداری تهران واگذار شده است و تمامی ظرفیتهای شهری برای خدمترسانی به شرکتکنندگان به کار گرفته خواهد شد.
وی افزود: مسئولیت اصلی برگزاری و هماهنگیهای کلان این مراسم بر عهده نهادهای ذیربط از جمله سپاه پاسداران است، اما شهرداری تهران نیز در حوزههای مختلف از جمله اسکان، حملونقل، خدمات شهری و پشتیبانی، در کنار سایر دستگاهها حضور فعال خواهد داشت.
شهردار تهران با تأکید بر آمادگی کامل مدیریت شهری گفت: با توجه به حضور گسترده مردم، تدابیر لازم از پیش اندیشیده شده است تا مراسم با نظم مناسب برگزار شود و خدمات مورد نیاز شهروندان و زائران به بهترین شکل ارائه شود.
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