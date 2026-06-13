  1. جامعه
  2. شهری
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹

زاکانی: تمام ظرفیت‌های شهرداری برای مراسم تشییع رهبر شهید بسیج شده است

زاکانی: تمام ظرفیت‌های شهرداری برای مراسم تشییع رهبر شهید بسیج شده است

شهردار تهران با اشاره به آمادگی کامل مدیریت شهری برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، از به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های شهرداری در حوزه‌های حمل‌ونقل، خدمات شهری، اسکان و پشتیبانی خبر داد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: بخشی از مسئولیت‌های خدماتی، پشتیبانی و مدیریت میدانی این مراسم به شهرداری تهران واگذار شده است و تمامی ظرفیت‌های شهری برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان به کار گرفته خواهد شد.

وی افزود: مسئولیت اصلی برگزاری و هماهنگی‌های کلان این مراسم بر عهده نهادهای ذی‌ربط از جمله سپاه پاسداران است، اما شهرداری تهران نیز در حوزه‌های مختلف از جمله اسکان، حمل‌ونقل، خدمات شهری و پشتیبانی، در کنار سایر دستگاه‌ها حضور فعال خواهد داشت.

شهردار تهران با تأکید بر آمادگی کامل مدیریت شهری گفت: با توجه به حضور گسترده مردم، تدابیر لازم از پیش اندیشیده شده است تا مراسم با نظم مناسب برگزار شود و خدمات مورد نیاز شهروندان و زائران به بهترین شکل ارائه شود.

کد مطلب 6859133
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها