به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی، با اشاره به افزایش ورودی آب به سدهای استان تهران اظهار کرد: بارش‌های اخیر موجب افزایش ورودی آب به سدهای تأمین‌کننده آب شرب پایتخت شده و تا حدی شرایط ذخایر آبی را بهبود بخشیده است.

وی افزود: در پی این بارندگی‌ها، وضعیت سد امیرکبیر (کرج) نسبت به گذشته مناسب‌ تر شده و روند افزایش حجم آب در این سد امیدوارکننده است. همچنین بخشی از ورودی آب به سدهای شمال‌شرق استان، از جمله سد لار، افزایش یافته است؛ هرچند این سد همچنان برای رسیدن به شرایط مطلوب نیازمند تداوم بارندگی‌هاست.

پیرهادی ادامه داد: گزارش‌های موجود از افزایش نسبی ورودی آب به دیگر سدهای تأمین‌کننده آب تهران از جمله طالقان، لتیان و ماملو نیز حکایت دارد که می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو به تقویت منابع آبی پایتخت کمک کند.

وی با اشاره به اینفوگرافیک منتشرشده از سوی شرکت آب و فاضلاب درباره وضعیت منابع آبی تهران در سال ۱۴۰۵ گفت: با وجود بهبود نسبی شرایط پس از بارندگی‌های اخیر، منابع آبی پایتخت همچنان با چالش جدی روبه‌رو است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران افزود: بر اساس این گزارش، ذخایر سدهای تهران در مقایسه با وضعیت نرمال بلندمدت از ۸۴۹ میلیون مترمکعب به ۵۷۱ میلیون مترمکعب رسیده است که نشان‌دهنده کاهش ۳۶.۹ درصدی است.

وی ادامه داد: میزان بارش ثبت‌ شده در سال جاری ۱۷۳.۱ میلی‌متر بوده که تنها به ۶۴.۹ درصد از میانگین نرمال ۲۶۵.۷ میلی‌متری رسیده است؛ موضوعی که بیانگر تداوم فشار بر منابع آبی استان تهران است، البته میزان بارش امسال ۱۴۰ نسبت به سال گذشته وضعیت بهتر و مطلوبتری داشته است.

پیرهادی تأکید کرد: نتیجه بررسی ها نشان می دهد که بارندگی‌های اخیر بخشی از کمبودها را جبران کرده و ورودی سدها را افزایش داده، اما این میزان هنوز برای عبور کامل از شرایط بحرانی کافی نیست.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب تصریح کرد: در کنار بهبود نسبی شرایط، استمرار صرفه‌جویی، مدیریت مصرف و برنامه‌ریزی منسجم برای صیانت از منابع آبی پایتخت در ماه‌های آینده ضروری است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های متولی حوزه آب تأکید کرد و گفت: مدیریت منابع آبی استان نیازمند هم‌افزایی بیشتر میان نهادهای مسئول است تا بتوان از فرصت بارندگی‌های اخیر برای تقویت ذخایر سدها و مدیریت بهتر منابع آب بهره برد.

پیرهادی از شهروندان تهرانی خواست همچنان در مدیریت مصرف آب همکاری داشته باشند.

وی گفت: همراهی مردم در مصرف بهینه آب در کنار شرایط جوی مناسب می‌تواند نقش مهمی در پایداری تأمین آب تهران در ماه‌های آینده داشته باشد.