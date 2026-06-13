به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی عصر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و بختیاری که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و اعضای این شورا برگزار شد در خصوص نقش شورا در راهبری و رصد فرهنگ جامعه، اظهار کرد: این شورا را نباید صرفاً یک مناسبت تقویمی بلکه مصداق جایگاه بی‌بدیل فرهنگ در جامعه بدانیم. هدف و فلسفه شورا این است که بتوانیم مسائل فرهنگی کشور و استان را از حالت پراکنده خارج کنیم و در چارچوب منسجم و نیازمحور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار دهیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری شورای فرهنگ عمومی را عالی‌ترین قرارگاه فرهنگی استان دانست و افزود: این شورا باید بتواند میان همه دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، رسانه‌ها، هنرمندان و فعالان فرهنگی و اجتماعی و نیز مجموعه‌های مردمی هم‌افزایی و همدلی ایجاد کند.

مردانی با طرح این پرسش که چرا انتظارات از شورای فرهنگ عمومی در جامعه افزایش یافته است، گفت: پاسخ این است که ریشه بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی، آموزشی و سیاسی در مقوله فرهنگ قرار دارد و موضوعاتی همچون کاهش نرخ ازدواج، آسیب‌های اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی، ضعف فرهنگ کار، مصرف‌گرایی و نظیر اینها دارای ابعاد فرهنگی است.

انتظارات مردم استان از شورای فرهنگ عمومی

وی با تأکید بر اینکه شورای فرهنگ عمومی باید به نهادی اثرگذار و مسئله‌محور تبدیل شود، افزود: امروز صیانت از شورای فرهنگ عمومی به معنی صیانت از فرهنگ جامعه است و این شورا نباید صرفاً محلی برای ارائه گزارشی تکراری یا تصویب مصوبات بدون ضمانت اجرایی باشد؛ تصمیمات و مصوبات این شورا باید مبتنی بر پژوهش و تحقیق، واقعیت‌های موجود و نیازسنجی باشد.

مردانی بر تهیه نقشه فرهنگی استان تأکید کرد و یادآور شد: رصد مستمر وضعیت فرهنگی استان، شناسایی فرصت‌ها و آسیب‌ها، تعیین اولویت‌های فرهنگی متناسب با شرایط هر منطقه، سیاستگذاری فرهنگی و ارائه راهکارهای عملیاتی، تقویت هویت ایرانی اسلامی و ترویج ورزش‌های بومی، حمایت از خانواده، صیانت از فرهنگ بومی و نظیر اینها، از برنامه‌های شورای فرهنگ عمومی باید باشد.

وی همچنین برخی انتظارات مردم از شورای فرهنگ عمومی را برشمرد و گفت: ارائه راهکارهای عملی برای مسائل جامعه، آینده‌نگری تحولات فرهنگی، مردمی‌سازی فرهنگ، ایجاد فرصت‌های یکسان فرهنگی و نیز اعتمادسازی در جامعه از جمله این انتظارات است.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه فضای مجازی مزایا و معایبی دارد، اظهار کرد: دسترسی به اطلاعات، تسهیل ارتباطات، توسعه کسب و کار از مزایا و خدشه به حریم خصوصی و امنیت اجتماعی، اعتیاد به اینترنت یا انزوای اجتماعی از معایب آن است.

مزایای فضای مجازی را باید تقویت کنیم

استاندار چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مزایای فضای مجازی را باید تقویت کنیم، ادامه داد: اینترنت در این مقطع به یکی از موضوعات پیچیده حکمرانی تبدیل شده و ما معتقدیم که اینترنت برای همه باید با کیفیت و بدون تبعیض باشد.

مردانی با اشاره به ضرر و زیان برخی کسب و کارها در کشور در پی قطعی ابنترنت، افزود: باید بپذیریم که اگر قائل به اهمیت اقتصاد دیجیتال هستیم، نباید خودمان را تحریم کنیم بلکه به سمت حل و فصل موضوعات در فضای انسجام و همدلی در کشور خاصه در برهه کنونی باشیم.