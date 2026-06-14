به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، دکتر «سمیر آهت»، استاد جراحی مغز و اعصاب در مرکز پزشکی سنت لوک بیلور در هوستون و یکی از نویسندگان این مقاله، گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که مغز در طول بیهوشی بسیار فعال‌تر و توانمندتر از آن چیزی است که قبلاً تصور می‌شد. حتی زمانی که بیماران کاملاً بی‌هوش هستند، مغز آنها به تجزیه و تحلیل دنیای اطراف خود ادامه می‌دهد.»

این مطالعه، شامل هفت بیمار تحت عمل جراحی صرع بود. در حالی که بیماران تحت بیهوشی عمومی بودند، محققان از یک کاوشگر ویژه برای ثبت فعالیت مغز مستقیماً از هیپوکامپ- منطقه‌ای حیاتی برای حافظه- استفاده کردند.

ابتدا، محققان صداهای تکراری را که توسط صداهای غیرمعمول قطع می‌شدند، پخش کردند. آنها دریافتند که نورون‌ها، سلول‌های عصبی تخصصی در هیپوکامپ، می‌توانند صداهای مختلف را تشخیص دهند. و با گذشت زمان، توانایی آنها در تمایز بین آنها قوی‌تر شد.

در آزمایش دوم و پیچیده‌تر، داستان‌های کوتاهی برای بیماران بیهوش پخش شد. این بار، الگوهای فعالیت عصبی نشان داد که مغز می‌تواند بخش‌های مختلف گفتار، از جمله اسم، فعل و صفت را تشخیص دهد.

حتی نکته قابل توجه‌تر: محققان دریافتند که مغز کلمات آینده را قبل از بیان آنها پیش‌بینی می‌کند. این نوع پردازش معمولاً با بیداری و توجه همراه است.

نویسندگان می‌گویند که این یافته‌ها می‌تواند به پیشرفت درمان افراد مبتلا به سکته مغزی و سایر آسیب‌ها کمک کند.

با این حال، آنها هشدار دادند که این نتایج فقط در مورد یک نوع بیهوشی و یک ناحیه مغز صدق می‌کند و ممکن است به خواب یا کما تعمیم داده نشود.