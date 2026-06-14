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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۶

ادعای مسئول بلندپایه اسرائیل: ترامپ ما را فریب داد

ادعای مسئول بلندپایه اسرائیل: ترامپ ما را فریب داد

یک مسئول بلندپایه رژیم صهیونیستی مدعی شد که رئیس جمهور آمریکا این رژیم را فریب داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت به نقل از یک مسئول بلندپایه رژیم صهیونیستی گزارش داد، توافق میان آمریکا و ایران بد است. هیچ کسی از این توافق راضی نیست.

وی افزود، همگان می دانند که این توافق برای ما خوب نیست و به منافع اسرائیل لطمه وارد می کند.

این مسئول صهیونیست اضافه کرد، آن چیزی که نگران کننده است این است که اسرائیل نمی تواند بر این روند تأثیر بگذارد. ترامپ ما را فریب داد. ما شوک زده هستیم. آنها به ایرانی ها پول می دهند و این کشور به هر آنچه که می خواهد دست پیدا می کند.

وی بیان کرد، ایران قدرت موشکی خود را تقویت می کند و ما مجبور خواهیم شد پول زیادی برای خرید موشک های رهگیری بپردازیم. ترامپ می خواهد این شرایط به پایان برسد و با طرف های مختلف به جز اسرائیل رایزنی می کند.

این سخنان مسئول صهیونیست مذکور در حالی مطرح می شود که تاریخ نشان داده مواضع خصمانه تل آویو و واشنگتن و تجاوزات آنها علیه ایران و به صورت کلی منطقه همواره با هماهنگی یکدیگر اتخاذ شده است.

کد مطلب 6859423

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    نظرات

    • FR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      2 0
      پاسخ
      این توافق برای آنها "بد" است، زیرا این هیولاهای آدمخوار به کمتر از نابودی ایران راضی نمی شوند. اما توافق مهمترین خواسته های آنها یعنی: نابودی ذخایر اورانیوم شصت درصدی از طریق رقیق سازی، و همچنین توقف غنی سازی، را کاملا برآورده می سازد. نکته ی دیگر اینکه نقش قربانی را باز کردن و زنجموره کردن در ذات صهیونیست ها و جزو دی ان ای آنهاست، و البته با گلایه کردن از توافق و ادعای بد بودن آن می خواهند در قبالش ــ مثل ماجرای برجام ــ از امریکا امتیازات گسترده بگیرند.

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