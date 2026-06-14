ادعای مسئول بلندپایه اسرائیل: ترامپ ما را فریب داد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت به نقل از یک مسئول بلندپایه رژیم صهیونیستی گزارش داد، توافق میان آمریکا و ایران بد است. هیچ کسی از این توافق راضی نیست.

وی افزود، همگان می دانند که این توافق برای ما خوب نیست و به منافع اسرائیل لطمه وارد می کند.

این مسئول صهیونیست اضافه کرد، آن چیزی که نگران کننده است این است که اسرائیل نمی تواند بر این روند تأثیر بگذارد. ترامپ ما را فریب داد. ما شوک زده هستیم. آنها به ایرانی ها پول می دهند و این کشور به هر آنچه که می خواهد دست پیدا می کند.

وی بیان کرد، ایران قدرت موشکی خود را تقویت می کند و ما مجبور خواهیم شد پول زیادی برای خرید موشک های رهگیری بپردازیم. ترامپ می خواهد این شرایط به پایان برسد و با طرف های مختلف به جز اسرائیل رایزنی می کند.

این سخنان مسئول صهیونیست مذکور در حالی مطرح می شود که تاریخ نشان داده مواضع خصمانه تل آویو و واشنگتن و تجاوزات آنها علیه ایران و به صورت کلی منطقه همواره با هماهنگی یکدیگر اتخاذ شده است.