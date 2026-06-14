انتقاد البرادعی از تقلای ترامپ برای دستاوردسازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، محمد البرادعی رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد، واقعیت آن است که آنچه رخ می دهد بازگشت به شرایط گذشته بعد از کشتار و ویرانی های وحشتناک و برجای ماندن خسارت های سنگین بر اقتصاد جهانی است.

وی از تلاش مذبوحانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای آن که نشان دهد توافق وی با ایران نسبت به توافق اوباما با این کشور بهتر است انتقاد کرد.

لازم به ذکر است ترامپ تاکنون ده ها بار اعلام کرده امضای توافق با ایران نزدیک است تا از بار فشارهای رسانه ای، روانی و اقتصادی جنگ افروزی علیه کشورمان و بسته شدن تنگه هرمز بکاهد.