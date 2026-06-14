تل آویو: توافق آمریکا و ایران منافع امنیتی اسرائیل را تهدید می‌ کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقامات ارشد اسرائیلی تأکید کرد که توافقی که بین آمریکا و ایران در حال نهایی شدن است، منافع امنیتی اساسی رژیم صهیونیستی را تهدید می‌کند.

این رسانه صهیونیستی با اشاره به اینکه «طرف آمریکایی شروط اصلی ایرانی‌ها را پذیرفته است» تصریح کرد که تمام اهدافی که اسرائیل تعیین کرده بود، به طور مستقیم در توافق مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

مقامات اسرائیلی به شبکه ۱۲ توضیح دادند که این توافق، ایران را ملزم به توقف حمایت از نیروهای نیابتی خود در منطقه نمی‌کند، بلکه حتی به آن اجازه می‌دهد تا با حزب‌الله دوباره ارتباط برقرار کند. آنها هشدار دادند که این توافق فوراً منجر به باز شدن تنگه هرمز و احیای حاکمیت ایران خواهد شد، به ویژه اینکه توانمندی های هسته‌ای ایران در مرحله بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بی اطلاعی رژیم صهیونیستی از روند مذاکرات

روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز گزارش داد که مقامات اسرائیلی نگران جدول زمانی مشخص شده در چارچوب توافق جدید هستند.

مقامات صهیونیست هشدار دادند که دوره ۶۰ روزه اختصاص یافته برای مذاکره ممکن است به نفع تهران باشد و به آن اجازه دهد تا در طول دوره انتقالی به مانورهای دیپلماتیک بپردازد.

این روزنامه به نقل از یک مقام صهیونیست تأکید کرد که تل آویو تأثیر محدودی در فرآیند تصمیم‌گیری که مذاکرات را به مرحله کنونی رسانده، داشته است.

علاوه بر این نگرانی‌ها، مقامات تل آویو این سوال را مطرح کردند که آیا واشنگتن قادر خواهد بود از این توافق برای مجبور کردن تهران به حذف یا کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده خود به میزان قابل توجهی استفاده کند.

محافل اسرائیلی تأکید کردند که هنوز مشخص نیست که آیا این توافق به اندازه کافی به مسائل کلیدی که در اهداف جنگی رژیم صهیونیستی از جمله مهار برنامه موشکی بالستیک ایران و قطع روابط بین تهران و حزب‌الله، رسیدگی می‌کند یا خیر؟