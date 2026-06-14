خبرگزاری مهر- گروه استان ها؛ حامد عرب زاده: جزیره خارگ اگرچه بیشتر به واسطه تأسیسات نفتی و جایگاه راهبردی خود در صادرات انرژی شناخته می‌شود، اما بخشی از ساکنان این جزیره همچنان از طریق فعالیت‌های سنتی صیادی امرار معاش می‌کنند.

جامعه صیادی خارک طی سال‌های گذشته همواره بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرتبط با این حرفه تأکید داشته و ایجاد اسکله‌ای ایمن و متناسب با نیازهای شناورهای صیادی را یکی از مهم‌ترین مطالبات خود عنوان کرده است.

اجرای پروژه اسکله شناور صیادی خارگ می‌تواند بخشی از مشکلات دیرینه صیادان این جزیره را برطرف کند؛ به‌ویژه آنکه همزمان موضوعاتی نظیر تعیین محل استقرار تعاونی صیادی، تأمین روشنایی اسکله و راه‌اندازی جایگاه سوخت نیز از دغدغه‌های فعالان این حوزه به شمار می‌رود کارشناسان حوزه شیلات معتقدند توسعه زیرساخت‌های صیادی، تنها به تسهیل پهلوگیری شناورها محدود نمی‌شود، بلکه تأثیر مستقیمی بر کاهش خسارات ناشی از شرایط نامساعد جوی، افزایش بهره‌وری فعالیت‌های صیادی، ارتقای ایمنی دریانوردان و بهبود خدمات‌رسانی به تعاونی‌های صیادی دارد.

در این میان، اجرای پروژه اسکله شناور صیادی خارگ می‌تواند بخشی از مشکلات دیرینه صیادان این جزیره را برطرف کند؛ به‌ویژه آنکه همزمان موضوعاتی نظیر تعیین محل استقرار تعاونی صیادی، تأمین روشنایی اسکله و راه‌اندازی جایگاه سوخت نیز از دغدغه‌های فعالان این حوزه به شمار می‌رود.

۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اسکله شناور خارگ

مدیرکل شیلات استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار داشت: اسکله شناور صیادی خارک یکی از طرح‌های مهم و زیرساختی حوزه شیلات استان بوشهر است که بهره‌برداری از آن می‌تواند نقش به‌سزایی در افزایش ایمنی شناورها، تسهیل فعالیت‌های صیادی و ارائه خدمات بهتر به صیادان داشته باشد.

اسکله شناور صیادی خارک یکی از طرح‌های مهم و زیرساختی حوزه شیلات استان بوشهر است که بهره‌برداری از آن می‌تواند نقش به‌سزایی در افزایش ایمنی شناورها، تسهیل فعالیت‌های صیادی و ارائه خدمات بهتر به صیادان داشته باشد عقیل امینی افزود: اعتبار این پروژه به میزان ۶۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به تصویب رسیده و پیگیری‌های لازم برای تخصیص این اعتبار در سال جاری و آغاز اجرای طرح با جدیت دنبال خواهد شد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تکمیل این پروژه خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز صیادان، از اولویت‌های شیلات استان است و تلاش خواهیم کرد این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرایی شود.

رسیدگی به مطالبات تعاونی صیادی

امینی در ادامه با اشاره به بررسی مشکلات تعاونی صیادی خارک تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین درخواست‌های اعضای تعاونی، تعیین محل مناسب برای استقرار و فعالیت این مجموعه بود که پس از بررسی‌های انجام شده، با استقرار تعاونی در مکانی مناسب که متعلق به شیلات است، موافقت شد.

وی ادامه داد: این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات اداری و اجرایی تعاونی را برطرف کرده و زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به صیادان را فراهم کند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر همچنین به موضوع روشنایی اسکله صیادی و وضعیت راه‌اندازی پمپ بنزین مستقر در اسکله اشاره کرد و گفت: با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و انجام پیگیری‌های لازم، اقدامات مورد نیاز برای رفع این مشکلات در سریع‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

توسعه زیرساخت‌ها باید جامع باشد

کارشناس اقتصاد شیلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای اسکله شناور در خارگ اقدامی مثبت است، اما توسعه زیرساخت‌های صیادی باید به صورت یک بسته کامل دیده شود.

احمد راستگو افزود: در کنار احداث اسکله، موضوعاتی مانند تأمین سوخت، سردخانه، تجهیزات نگهداری آبزیان، خدمات تعمیراتی و حمایت از تعاونی‌های صیادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

راستگو تصریح کرد: اگر این حلقه‌ها به صورت همزمان تقویت شوند، می‌توان انتظار داشت که بهره‌وری فعالیت‌های صیادی افزایش یافته و بخشی از مشکلات معیشتی صیادان کاهش پیدا کند.

ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌ها

پژوهشگر حوزه توسعه ساحلی، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تأمین اعتبار ملی برای پروژه‌های زیرساختی اتفاق مهمی است، اما تجربه نشان داده فاصله میان تصویب اعتبار و بهره‌برداری از پروژه‌ها گاهی طولانی می‌شود.

محمد شکیبا افزود: لازم است زمان‌بندی مشخصی برای اجرای اسکله شناور خارک اعلام شود تا جامعه صیادی بتواند روند پیشرفت پروژه را دنبال کند.

شکیبا خاطرنشان کرد: خارگ علاوه بر اهمیت راهبردی در حوزه انرژی، دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در بخش شیلات است و توجه به معیشت جامعه صیادی این جزیره باید در کنار سایر برنامه‌های توسعه‌ای مدنظر قرار گیرد.

گامی در مسیر حمایت از جامعه صیادی خارگ

تصویب اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریالی برای اجرای اسکله شناور صیادی خارک را می‌توان گامی مهم در پاسخ به یکی از مطالبات دیرینه صیادان این جزیره دانست. با این حال، کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح در گرو تأمین به‌موقع اعتبارات، اجرای دقیق پروژه و تکمیل سایر زیرساخت‌های مورد نیاز جامعه صیادی است و انتظار می‌رود شاهد تحقق این مهم باشیم.

در شرایطی که صیادی همچنان یکی از منابع اصلی درآمد بخشی از ساکنان خارک به شمار می‌رود، توسعه زیرساخت‌های مرتبط با این حرفه می‌تواند علاوه بر افزایش ایمنی و بهره‌وری، به پایداری معیشت خانوارهای صیاد و تقویت اقتصاد محلی این جزیره کمک کند.