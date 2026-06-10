به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر چهارشنبه در بازدید مسئولان از جزیره خارگ و بررسی روند اجرای پروژه نیمه‌تمام اسکله شناور صیادی این جزیره با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های صیادی جزیره و ارتقای سطح خدمات به صیادان، از تصویب اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریالی این طرح از محل اعتبارات ملی خبر داد و قول مساعد داد که پیگیری‌های لازم برای تخصیص این اعتبار در سال جاری و اجرای پروژه با جدیت انجام شود.



مدیرکل شیلات استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تکمیل این پروژه اظهار کرد: اسکله شناور صیادی خارگ یکی از طرح‌های مهم و زیرساختی حوزه شیلات استان است که بهره‌برداری از آن می‌تواند نقش بسزایی در افزایش ایمنی شناورها، تسهیل فعالیت‌های صیادی و ارائه خدمات بهتر به صیادان داشته باشد.



در ادامه این بازدید، مشکلات و مطالبات تعاونی صیادی خارک نیز مطرح شد که یکی از مهم‌ترین درخواست‌های اعضای تعاونی، تعیین محل مناسب برای استقرار و فعالیت تعاونی بود که پس از بررسی موضوع، مدیرکل شیلات استان بوشهر با استقرار تعاونی صیادی در مکان مناسب که متعلق به شیلات است موافقت کرد؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از مشکلات اداری و اجرایی تعاونی را مرتفع سازد.



همچنین موضوع روشنایی اسکله صیادی، وضعیت راه‌اندازی پمپ بنزین مستقر در اسکله از دیگر مسائل مطرح‌شده در این بازدید بود که مورد بررسی قرار گرفت. مدیرکل شیلات استان بوشهر در این خصوص نیز قول مساعد داد با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و پیگیری‌های لازم، اقدامات لازم برای رفع این مشکلات در اسرع وقت انجام شود.

در این بازدید، مهم‌ترین مسائل و مطالبات جامعه صیادی جزیره خارک از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان حاضر ضمن گفت‌وگو با صیادان و اعضای تعاونی صیادی، بر پیگیری و رفع مشکلات موجود تأکید کردند.

