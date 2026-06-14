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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۵

۴۶ مجتمع بین‌راهی در استان سمنان فعال است؛ هر ۲۲.۵ کیلومتر یک مجتمع

۴۶ مجتمع بین‌راهی در استان سمنان فعال است؛ هر ۲۲.۵ کیلومتر یک مجتمع

سمنان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با تأکید بر نقش مجتمع‌های بین‌راهی در کاهش خستگی رانندگان، از فعالیت ۴۶ مجتمع در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح یکشنبه در بازدید مجتمع های بین راهی سمنان با اشاره به اینکه در محور مشهد به تهران به ازای هر ۲۲.۵ کیلومتر یک مجتمع بین راهی در محدوده استان سمنان وجود دارد، افزود: وجود این مراکز راهی برای کاهش خستگی رانندگان و افزایش کیفیت خدمات رسانی است.

وی ادامه داد: این آمار در حالی که برای میانگین کشوری به ازای هر ۵۱ کیلومتر یک مجتمع تعبیه شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان تعداد مجتمع های بین راهی را ۴۶ واحد برشمرد و اضافه کرد: این واحدها در خدمات دهی مطلوب به کاربران جاده ای نقش مهم دارند.

قدمی از ساخت ۱۱ مجتمع بین راهی در محدوده استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: برای ۱۲۰ مجتمع دیگر نیز در مرحله استعلام ساخت قرار دارد که پس از تایید به ظرفیت استان افزوده می شود.

وی با تاکید به اینکه ۷۰ درصد مجتمع های بین راهی استان در محور بزرگراهی تهران به مشهد و بالعکس قرار گرفته است، افزود: این موضوع نشانه اهمیت راهبردی این محور در شبکه حمل و نقلی است.

کد مطلب 6859509

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