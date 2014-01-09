مجتمع خدماتی رفاهی نوید آهوان در محور سمنان – دامغان به بهره برداري رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح مجتمع خدماتی - رفاهی بین راهی "نوید آهوان" با اشاره به اهمیت وجود مجتمع های خدماتی ـ رفاهی افزود: نظارت بر ساخت و بهره برداری مجتمع ها برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران و خصوصاً زائران محترم حضرت علی بن موسی الرضا(ع) از جمله تمهیدات مهم و ضروری این اداره کل است.

داوود فهندژ سعدي هزینه اجرای زیر ساخت هر مجتمع شامل راه دسترسی، سیتم روشنایی و تابلوهای راهنما حدود دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام كرد و گفت: مجتمع‏ های خدماتی و رفاهی بین‏راهی نقش مهمی در کاهش سوانح رانندگی و ایمنی سفر دارند و از این رو باید به طور ویژه به آنها پرداخته شود.

وي تصریح کرد: تعداد مجتمع‏ های خدماتی و رفاهی بین ‏راهی در استان سمنان با توجه به بعد بالای مسافت و جاده ‏های این استان که در مسیر حرم تا حرم قرار دارند و سالانه پذیرای میلیون‏ها نفر زائر حرم رضوی هستند، مناسب نیست.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان با بيان اينكه 77 فقره موافقت اصولی ایجاد مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی در این استان صادر شده است اظهار داشت: از این تعداد 23 مجتمع فعال است و امروز بیست و چهارمین مجتمع مورد بهره برداری قرار گرفت.

وي با اشاره به اينكه استان سمنان با داشتن هشت هزار و 612 کیلومتر راه شامل بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و راه روستایی یکی از استان‌های پهناور کشور است اظهار داشت: سمنان پنجمین استان وسیع کشور با طول بیش از 600 کیلومتر است که بافت اجتماعی آن در طول این مسیر شکل گرفته است.

سعدي افزود: دو مجتمع دیگر نیز تا اواخر امسال در محورهای سمنان - گرمسار و میامی - کاهک در منطقه عباس آباد به مرحله بهره برداری می رسد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان مجتمع آهوان را از مجتمع های درجه یک کشوری دانست و گفت: این مجتمع در کیلومتر 35 محور سمنان - دامغان در زمینی به وسعت سه هکتار ایجاد شده است.

سعدی گفت: در مرحله اول جایگاه های سوخت و سی ان جی، رستوران، نمازخانه و ... این مجتمع آماده بهره برداری شده است.

وي با بیان اینکه برای ایجاد این مجتمع تاکنون 9 میلیارد ریال هزینه شده است افزود: سه میلیارد ریال از این رقم از اعتبارات استانی و در قالب ایجاد راه های ورودی وخروجی، ایجاد سامانه روشنایی، نصب تابلوها و ... هزینه شده و بقیه از طریق بخش خصوصی تامین شده است.

مسافت بین شهرستان‌های بزرگ استان سمنان حداقل 100 کیلومتر بوده و در ضمن این استان در مسیر اصلی مسافرت‌های کشور قرار گرفته است.

مسافرانی که قصد تشرف به بارگاه امام رضا (ع) را دارند، باید از استان سمنان عبور کرده و در هنگام بازگشت نیز این استان مسیر اصلی اکثر مسافران است.

