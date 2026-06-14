داداشی: هشدار زرد هواشناسی تا چهارشنبه شب در خراسان شمالی برقرار است

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانهروز گذشته بیشترین میزان بارش از ایستگاههای غلامان با ۱.۳ میلیمتر و داشلیقلعه با ۰.۸ میلیمتر گزارش شد.
وی افزود: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، یکشنبه جو پایدار همراه با آسمان صاف در اغلب مناطق خراسان شمالی پیشبینی میشود و پدیده غالب در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد خواهد بود. همچنین در مناطق نیمه جنوبی استان، گاهی وزش باد شدید همراه با غبار محلی دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از بعدازظهر دوشنبه تا اواسط شب چهارشنبه، بهصورت متناوب رشد ابر، وزش باد لحظهای شدید تا بسیار شدید، رگبار باران و رعدوبرق، بهویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب پیشبینی میشود.
داداشی با بیان اینکه شدت بارشها طی این مدت در مناطق نیمه شرقی و بخشهایی از شمال غرب خراسان شمالی بیشتر خواهد بود، گفت: از نیمهشب دوشنبه تا حوالی ظهر سهشنبه نیز نفوذ گردوخاک همراه با کاهش کیفیت هوا در اغلب مناطق پیشبینی میشود.
وی افزود: با توجه به فعالیت سامانه بارشی، وزش باد و گردوخاک در خراسان شمالی، هشدار هواشناسی سطح زرد برای بازه زمانی یکشنبه تا چهارشنبه شب صادر شده است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی درباره وضعیت دمایی نیز گفت: برای یکشنبه و دوشنبه افزایش نسبی دما و برای سهشنبه و چهارشنبه کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
داداشی بیان کرد: طی شبانهروز گذشته ایستگاه قوشخانه با کمینه دمای ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین و اسماعیلآباد با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند.
وی ادامه داد: در همین مدت، کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۱۷ و ۳۲ درجه سانتیگراد ثبت شد و در بین مراکز شهرستانهای استان، فاروج با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتیگراد خنکترین و صفیآباد با بیشینه دمای ۳۷ درجه سانتیگراد گرمترین مراکز شهرستانی استان بودند.
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