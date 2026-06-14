صف اهداکنندگان خون به زنان بیشتری نیاز دارد

معصومه صادقزاده بروجنی، به مناسبت روز جهانی تجلیل از اهداکنندگان خون(۲۴ خرداد، ۱۴ ژوئن) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر سال در ۱۴ ژوئن، برابر با ۲۴ خرداد، جهان برای تجلیل از میلیونها انسان نیکاندیشی که داوطلبانه و بدون هیچ چشمداشتی خون اهدا میکنند، به شیوه های مختلف اقدام می کنند. انسانهایی که با یک تصمیم ساده اما انسانی، به نجات جان بیماران کمک میکنند.
وی با اشاره به شعار امسال این روز جهانی با عنوان «یک قطره انسانیت؛ خون بدهید، زندگیها را نجات دهید»، افزود: اهدای خون فقط یک اقدام پزشکی نیست، بلکه نمادی از همبستگی و مسئولیت اجتماعی است. هر واحد خون میتواند جان چند بیمار را نجات دهد و برای بسیاری از بیماران، از جمله بیماران هموفیلی، این کمک حیاتی و گاه تعیینکننده است.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با تأکید بر نقش حیاتی اهداکنندگان خون در تأمین فرآوردههای خونی برای بیماران هموفیلی، گفت: بیماران هموفیلی برای ادامه زندگی و جلوگیری از خونریزیهای خطرناک به فرآوردههای خونی وابسته هستند و بخش مهمی از این فرآوردهها از خون اهدایی مردم تولید میشود. بنابراین هر واحد خون اهدایی میتواند در زنجیره تولید این فرآوردههای حیاتی نقش داشته باشد و زندگی بیماران را از خطرات جدی حفظ کند.
صادقزاده بروجنی در ادامه با اشاره به شرایط دشوار تأمین برخی داروها و فرآوردههای مورد نیاز بیماران هموفیلی در سالهای اخیر، اظهار کرد: در دورههایی که به علت تحریم های غیر انسانی کشور با محدودیتها و کمبودهایی در حوزه دارو و فرآوردههای درمانی روبهرو بوده است، نقش اهداکنندگان خون بیش از پیش نمایان شده است. بهویژه در شرایط جنگ و بحران، این انسانهای داوطلب با اهدای خون خود کمک کردند تا نیاز بیماران و مجروحان تأمین شود و بسیاری از بیماران هموفیلی نیز از خطرات جدی و عوارض خونریزی نجات پیدا کنند.
وی با قدردانی از جامعه بزرگ اهداکنندگان خون در کشور گفت: بیماران هموفیلی و خانوادههای آنان همواره قدردان این فداکاری هستند. هر قطره خون اهدایی نشانهای از انسانیت و مسئولیتپذیری اجتماعی است و بسیاری از بیماران زندگی و سلامت خود را مدیون همین حس نوعدوستی هستند.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با اشاره به آمار اهدای خون در کشور افزود: سالانه حدود دو میلیون و چهارصد هزار واحد خون در ایران جمعآوری میشود و حدود ۲.۶ درصد از جمعیت کشور در اهدای خون مشارکت دارند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته به طور متوسط حدود پنج درصد جمعیت اهداکننده خون هستند و این موضوع نشان میدهد که ظرفیت گسترش فرهنگ اهدای خون در کشور ما همچنان بسیار بالاست.
وی تأکید کرد: صف اهداکنندگان خون در کشور نیازمند پیوستن بیشتر زنان فداکار و نوعدوست کشورمان و همچنین نسل جوان است. حضور فعال زنان و جوانان در این حرکت انسانی میتواند به پایداری ذخایر خون کشور و نجات جان بیماران بیشتری کمک کند.
صادقزاده بروجنی تصریح کرد: مردان میتوانند در طول سال تا سه بار و زنان تا دو بار خون اهدا کنند و اگر این مشارکت به شکل منظم و مستمر انجام شود، میتوان اطمینان داشت که بیماران نیازمند، از جمله بیماران هموفیلی، در هیچ شرایطی با کمبود فرآوردههای حیاتی روبهرو نخواهند شد.
وی همچنین از سازمان های دولتی و غیر دولتی و مردم نیکوکار دعوت کرد با مراجعه به مراکز اهدای خون، با اهدای یک شاخه گل از اهداکنندگان خون و کارکنان سازمان انتقال خون که در خط مقدم تأمین خون سالم کشور قرار دارند، تقدیر کنند.
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