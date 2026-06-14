بازرس کل گیلان: امنیت غذایی کشور در گرو اقتدار جهادگران است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی صبح یکشنبه در دیدار با مدیر حراست وزارت جهاد کشاورزی و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی گیلان به مناسبت هفته جهاد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز به‌ویژه رهبر شهید و دانشمندان فرهیخته کشور، با استناد به فرمایشات ائمه معصومین (ع) بر جایگاه رفیع کشاورزی و کشاورزان تأکید کرد و با اشاره به سخن امام علی (ع) مبنی بر اینکه «تجلیل و تکریم، نیکی ماندگارتری ایجاد می‌کند» و نیز فرمایش امام رضا (ع) که قدردانی از نیکوکاران را لازمه انجام کارهای پسندیده دانسته است، اظهار کرد: امام جواد (ع) فرمودند کسی که نعمت‌های دیگران را پاس ندارد، گناهش در روز قیامت مورد بخشش قرار نمی‌گیرد و پیامبر اکرم (ص) نیز تأکید فرمودند کسی که شکرگزار مردم نباشد، شکرگزار خالق یکتا نیست.

بازرس کل گیلان با تأکید بر اینکه خود را موظف به قدردانی از تلاش یک‌ساله جامعه جهاد کشاورزی می‌داند، تصریح کرد: شما عزیزان در شرایط سخت و پیچیده کشور، امنیت نسبی را برای مردم رقم زده‌اید و از این حیث، کار و ساختار مدیریتی شما قابل احترام است.

وی با استناد به روایتی از امام جعفر صادق (ع) که فرمود «کشاورزان در نزد خداوند از همه محبوب‌ترند و نامشان در روز قیامت به نیکی یاد می‌شود»، افزود: شغل کشاورزی و هر آنچه حیات انسان و همه موجودات - از درندگان و چرندگان گرفته تا خزندگان - به آن وابسته است، در نزد خداوند متعال و اولیای دین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امام صادق (ع) فرمودند اگر کسی کشاورزی کند یا درختی بکارد، تا زمانی که آن موجود زنده است، صدقه جاریه برای او محسوب می‌شود.

آقایی با اشاره به چالش‌های مدیریت در حوزه‌های انفال (شامل منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و آب منطقه‌ای) هشدار داد: مدیران این عرصه‌ها در معرض شدیدترین آسیب‌ها و تهدیدهای صاحبان قدرت و جریان‌های سیاسی قرار دارند و متأسفانه با «یک چشم‌زدنِ قدرت»، ممکن است حق سلیمانی آنها جابه‌جا یا نادیده گرفته شود.

بازرس کل گیلان با تأکید بر تفاوت فاحش شرایط کشاورزی استان گیلان با سایر استان‌ها و حتی کشور عراق، خطاب به مدیران جهاد کشاورزی گفت: من همواره تأکید کرده‌ام که اگر شما خودتان در مقابل صاحبان قدرتی که به دنبال تغییر کاربری اراضی هستند، مقاومت نکنید، هیچ کس دیگری این کار را نخواهد کرد. خواهش می‌کنم در هر نشستی که احساس کردید صاحبان قدرت قصد تغییر کاربری دارند، احساس مقاومت را از دست ندهید.

وی با اشاره به حضور افرادی با ظاهری آراسته در جلسات تغییر کاربری، تصریح کرد: مردم از شما انتظار دارند مدیریت، پیوسته و همراه با هم‌پیوستگی باشد و شکافی بین مدیران و مردم ایجاد نشود. در غیر این صورت، آسیب در عمل نمایان خواهد شد. آنهایی که موقعیت دارند و معمولاً به دنبال تغییر کاربری می‌آیند، کشور را با چالش مواجه می‌کنند.

آقایی در پایان با اشاره به نعمت‌های خدادادی در جنگل‌های گیلان و نقش متولیان امنیت غذایی، خاطرنشان کرد: شما عزیزان وارث میراث امنیت غذایی و تأمین‌کننده امنیت معیشتی مردم و حتی حیات زیستی همه موجودات هستید. فقط آقای محمدی متولی این امر نیست؛ بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط نیز در این چرخه نقش دارند. خدا قوت و دست‌مریزاد. قدردان تلاش و همت بلند شما هستیم.