به گزارش خبرگزاری مهر، بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور با شناسایی بانک‌های دارای عملکرد ضعیف در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، نسبت به صدور اخطار قانونی برای آنها اقدام کرد.

اشکان میرمحمدی، مشاور رئیس و سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، با اعلام این خبر و اشاره به نتایج پایش‌های انجام‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار داشت: بررسی آمارهای ثبت‌شده در سامانه‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تعدادی از بانک‌ها نتوانسته‌اند سهمیه‌های ابلاغی خود در پرداخت این تسهیلات را به نحو مطلوب محقق کنند.

وی افزود: در همین راستا، گزارش‌های هشداری برای مدیران عامل بانک‌هایی که کمتر از ۵۰ درصد سهمیه تعیین‌شده خود را پرداخت کرده‌اند، صادر شده و بر ضرورت جبران فوری عقب‌ماندگی‌های موجود تأکید شده است.

سخنگوی سازمان بازرسی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات موجود، برخی بانک‌ها عملکردی پایین‌تر از سطح انتظار داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که میزان پرداختی آنها فاصله قابل‌توجهی با سهمیه‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی دارد.

میرمحمدی با تأکید بر اینکه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از مهم‌ترین ابزارهای قانونی حمایت از خانواده است، خاطرنشان کرد: هرگونه تأخیر در این حوزه موجب تضییع حقوق متقاضیان و طولانی شدن صف انتظار می‌شود؛ لذا از بانک‌های مذکور خواسته شده است در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تسریع در پرداخت‌ها اقدام کنند.

وی در پایان هشدار داد: سازمان بازرسی تا تحقق کامل سهمیه‌های ابلاغی و استیفای حقوق متقاضیان، این روند را با دقت دنبال خواهد کرد و در صورت استمرار وضعیت موجود، با مسئولان ذی‌ربط در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی برخورد خواهد شد.