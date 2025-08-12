  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

بازرس کل گیلان:

پیگیری مشکلات زیست‌محیطی مرغداری‌های رودبار تا رفع نگرانی ادامه دارد

پیگیری مشکلات زیست‌محیطی مرغداری‌های رودبار تا رفع نگرانی ادامه دارد

رودبار- بازرس کل گیلان با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق شهروندی و محیط زیست در استان گفت: پیگیری جدی مشکلات زیست‌محیطی مرغداری‌های رودبار تا رفع کامل نگرانی مردم ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آقایی صبح سه شنبه در دومین جلسه رسیدگی به مشکلات مردم منطقه رودبار و حومه به دلیل وجود تعداد زیاد مرغداری‌ها و چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از آن با اشاره به بازدید و جلسه‌ای که چهار ماه پیش برگزار شده بود، اظهار کرد: قرار بود دستگاه‌های مسئول ظرف یک ماه پاسخ سوالات مطرح شده را ارائه دهند اما به دلایلی از جمله تعداد زیاد مرغداری‌ها، درخواست تمدید بررسی‌ها، جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و تغییر مدیریت در شهرستان، برگزاری جلسه دوم با تأخیر انجام شد.

وی افزود: بررسی مشکلات در دو محور اصلی انجام می‌شود؛ واحدهای مرغداری دارای پروانه تأسیس و بهره‌برداری فعال از منظر مسائل زیست‌محیطی و تعارض بین صاحبان واحدها و منافع شهروندان.

بازرس کل گیلان با اشاره به بررسی ۱۲۶ واحد مرغداری گوشتی فعال در شهرستان، ادامه داد: ۲۰ واحد دارای مشکلات زیست‌محیطی بودند که ۱۸ واحد با تذکر رفع مشکلات خود را انجام دادند و دو واحد باقی‌مانده به دلیل عدم تمکین به مراجع قضائی معرفی شدند.

آقایی با اشاره به تبصره ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها گفت: اگر شکایتی از جانب همسایگان درباره ایجاد مرغداری در منطقه به امور اراضی برسد، این دستگاه باید در رعایت موارد قانونی سخت‌گیری کند و از صدور مجوز تغییر کاربری جلوگیری نماید.

وی درباره نقش سازمان جهاد کشاورزی بیان کرد: از ۱۲۶ واحد فعال، ۱۸ واحد متخلف توسط جهاد کشاورزی به مراجع قضائی معرفی شده‌اند و پرونده‌های آن‌ها در حال بررسی است.

بازرس کل گیلان همچنین متولی صدور مجوز تأمین آب واحدهای مرغداری را آب منطقه‌ای دانست و گفت: مشاهدات نشان داده برخی واحدها از چشمه‌های عمومی یا آب شرب برای تأمین آب استفاده می‌کنند که این خلاف مقررات است و تاکید داریم هیچ واحدی حق استفاده از منابع آبی غیرمجاز را ندارد.

آقایی با اشاره به شعار سال در حوزه تولید گفت: باید به تولید اهمیت داد اما همزمان حقوق شهروندی نیز باید رعایت شود.

وی همچنین بر ضرورت تدوین سند آمایش سرزمینی در رودبار تأکید کرد و گفت: این سند می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند و در مدیریت پایدار منطقه تأثیرگذار باشد.

بازرس کل استان گیلان در پایان اضافه کرد: موضوع مشکلات ایجاد شده برای مردم شریف شهرستان رودبار به دلیل تعدد مرغداری‌ها و معادن، تا رفع کامل نگرانی‌های شهروندان در دستور کار بازرسی کل استان باقی خواهد ماند.

کد خبر 6558273

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها