مهدی زاده:۱۰۰ درصد نیاز خونی استان تهران تأمین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مهدیزاده، سرپرست اداره کل انتقال خون استان تهران، پیش از ظهر یکشنبه با اشاره به نقش پررنگ مردم در بحرانهای اخیر اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، شهروندان حضوری فراتر از ظرفیت مراکز اهدای خون داشتند.
وی توضیح داد: در جنگ رمضان، علیرغم اینکه برخی مراکز را تا ساعت ۱۲ شب فعال نگه داشته بودیم، باز هم پاسخگوی حضور پرشور مردم نبودیم. حتی مجبور شدیم از حدود ۱۰۰ نفر ثبتنام کنیم تا در روزهای بعد به مراکز مراجعه کنند.
مهدیزاده افزود: پس از ساعت ۱۲ شب تا دو یا سه صبح، کار فرآوری و آمادهسازی خون را انجام میدادیم. این حضور فوقالعاده باعث شد ظرفیت خونی استان به وضعیت قابل قبولی برسد.
سرپرست انتقال خون استان تهران خاطرنشان کرد: از پایان جنگ رمضان تا امروز، ۱۰۰ درصد خونی که مراکز درمانی نیاز داشتهاند، توزیع شده و هیچ مشکلی در تأمین فرآوردههای خونی در استان تهران وجود نداشته است.
وی در ادامه با اشاره به آمار عملکرد این اداره کل گفت: نزدیک به ۷۰ مرکز درمانی در استان تهران تحت پوشش ما هستند و خوشبختانه تاکنون هیچ کمبودی نداشتهایم.
مهدیزاده در پایان با تشکر از مردم، از آنان خواست فقط در شرایط بحرانی پای کار نیایند و تأکید کرد: مردم در بزنگاههای حساس حضور پرشوری دارند، اما من خواهش میکنم اهدای خون سالم را به یک عادت مستمر تبدیل کنند.
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