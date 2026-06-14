  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

اختلال خدمات بانک‌های تجارت و صادرات رفع شد

اختلال خدمات بانک‌های تجارت و صادرات رفع شد

مشکل خدمات کارت‌های بانکی در بانک‌های تجارت و صادرات برطرف شد و تراکنش‌ها با موفقیت انجام می‌شوند. سقف انتقال روزانه نیز ۱.۵ میلیارد ریال تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلال فنی در خدمات کارت‌های بانکی بانک‌های تجارت و صادرات برطرف شده و تمامی تراکنش‌ها در حال حاضر با موفقیت انجام می‌شود. بر این اساس، مشتریان این دو بانک می‌توانند خریدهای خود و تمامی عملیات کارتی را بدون محدودیت انجام دهند.

سقف تراکنش‌های روزانه برای انتقال وجه کارتی از مبدأ این بانک‌ها، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است. مشتریان می‌توانند این عملیات انتقال را در قالب ۱۰ تراکنش مجزای ۱۵۰ میلیون ریالی به سرانجام برسانند.

در همین حال، پیگیری‌ها برای رفع مشکل در بانک ملی ایران همچنان ادامه دارد و آخرین اخبار در این زمینه متعاقباً اعلام خواهد شد. همچنین در بانک توسعه صادرات، شعب این بانک آماده هستند تا سرویس‌های ضروری را به‌صورت حضوری به مشتریان ارائه دهند.

کد مطلب 6859674
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مشتری بانک صادرات IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      9 0
      پاسخ
      هنوز مشکل برطرف نشده. ساعت ۱۲ و ۱۰ دقیقه روز ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ پیامک کسر وجه یا واریز وجه نمیاد. اپلیکیشن بانک صادرات هم مشکل داره و هم میگه عدم برقراری ارتباط با سرور و مرکز.
      • شهروند IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
        0 0
        امروز 24خرداد ساعت 13 تونستم از طریق همراه بانک تجارت پول انتقال بدم.. خداروشگر انگار مشکل حل شد. درضمن پیامک (براشت و انتقال) از طریق یه سرشماره ی جدید واسم ارسال شد. والله دیگه میترسیم پول توی حساب بزاریم ؛ نکته ی بعدی اینکه مگه سیستم های کامپیوتری بانکی ایران با فیبرنوری کابل کشی نشدن؟؟؟مگه به اینترنت ملی وصل نیستن؟؟؟؟ پس مهاجم ها چطوری میتونن درشون اخلال ایجاد کنن؟؟؟؟؟؟؟
    • مهرسا IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      5 1
      پاسخ
      تا همین لحظه ساعت ۱۲:۱۷روز ۲۴ ام با اپلیکیشن صادرات نمی تونم پول جابه جا کنم
    • ملی IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      1 0
      پاسخ
      ملی چرا آخر دفعه باید درست بشه دیونه شدیم ازاین وضع
    • IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      0 0
      پاسخ
      ساعت 12:35 مورخه 1405/03/24 هست مشکل هنمراه بانک رفع نشده است ورود به همراه بانک انجام می شود اما شماره حساب و موجودی نمایش داده نمی شود و عملیات بانکی نیز امکان پذیر نیست لطفا بررسی نمایید
    • پرواز IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      3 0
      پاسخ
      این برنامه بانک صادرات چرا انقد افتضاحه هیچ کاری نمیشه کرد باهاش ساعت 12:52
    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      1 0
      پاسخ
      مشکل برطرف نشد تا این ساعت ساعت یک و هفت دقیقه روز ۲۴ خرداد همراه بانک صادرات به زور موجودی میگیرم موجودی رو درست نشون نمیده دیروز واریز داشتم به حسابم اضافه نشده
    • لی لی IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      0 0
      پاسخ
      کجا رفع شده ..الان نتونستم پول به کارت بزنم.
    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      0 1
      پاسخ
      دروغه...کلا سیستم شاپرک قطع شده...رفتم میوه فروشی بسته بود چون پوز کار نمی کرد.
    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      1 0
      پاسخ
      افتضاحه خجالت اوره
    • امیر IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      0 0
      پاسخ
      کارت به کارت قطعه سپینو مرخصه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها