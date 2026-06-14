به گزارش خبرنگار مهر، اختلال فنی در خدمات کارت‌های بانکی بانک‌های تجارت و صادرات برطرف شده و تمامی تراکنش‌ها در حال حاضر با موفقیت انجام می‌شود. بر این اساس، مشتریان این دو بانک می‌توانند خریدهای خود و تمامی عملیات کارتی را بدون محدودیت انجام دهند.

سقف تراکنش‌های روزانه برای انتقال وجه کارتی از مبدأ این بانک‌ها، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است. مشتریان می‌توانند این عملیات انتقال را در قالب ۱۰ تراکنش مجزای ۱۵۰ میلیون ریالی به سرانجام برسانند.

در همین حال، پیگیری‌ها برای رفع مشکل در بانک ملی ایران همچنان ادامه دارد و آخرین اخبار در این زمینه متعاقباً اعلام خواهد شد. همچنین در بانک توسعه صادرات، شعب این بانک آماده هستند تا سرویس‌های ضروری را به‌صورت حضوری به مشتریان ارائه دهند.