به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، مراسم جلسه کمیته فنی و قرعه کشی دومین دوره مسابقات جام جهانی بوکس که تحت نظارت فدراسیون جهانی (WORLD BOXING) برگزار میشود، امروز (یکشنبه ۲۴ خردادماه) در هتل نووتل پنجیانگ، شهر گویانگ کشور چین برگزار شد.
در این نشست، همایون امیری، سرمربی تیم ملی مردان و فروتن گلآرا، مدیر فنی تیم های ملی بانوان، حضور داشتند.
در این دوره از رقابتها، ۴۰ کشور از سراسر جهان ثبت نام کردهاند که در مجموع ۳۰۰ ورزشکار در این مسابقات حضور دارند؛ از این میان ۱۷۷ بوکسور در بخش مردان و ۱۲۳ بوکسور در بخش زنان به رقابت خواهند پرداخت.
تیم ملی بوکس ایران نیز در این رقابت های جهانی حضور پررنگ دارد، تیم مردان با ۵ بوکسور و تیم بانوان با ۲ بوکسور در این مسابقات حضور یافتهاند که حضور تیم زنان، نخستین تجربه تاریخی بانوان ایران در چنین سطح از رویدادهای جهانی محسوب میشود.
مسابقات جام جهانی بوکس از فردا (دوشنبه ۲۵ خردادماه) آغاز خواهد شد و تا تاریخ یکم تیرماه ادامه خواهد داشت.
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