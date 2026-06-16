درخشش بوکسورهای ایرانی در رینگ گویانگ/دو نماینده ایران فردا روی رینگ

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون بوکس، در ادامه دومین روز از مسابقات جام جهانی بوکس، مهدی کاظمی، نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم تیم ملی مردان، در نخستین مبارزه خود به مصاف نماینده کشور افغانستان رفت.

کاظمی با ارائه یک نمایش کاملاً فنی و کنترل‌ شده، موفق شد با نتیجه قاطع ۵ بر صفر، حریف خود را شکست داده و گام نخست خود را در این رقابت‌ها با موفقیت پشت سر بگذارد. لازم به ذکر است که در وزن ۵۵ کیلوگرم، ۲۷ بوکسور از سراسر جهان برای کسب مقام ثبت‌نام کرده‌اند.

پیش از این نیز امروز، در نخستین ساعات امروز، محمد نورانی، بوکسور وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی با عملکردی بسیار ماهرانه توانست در سه راند پیاپی بر نماینده کشور سوئد غلبه کرده و اولین برد تیم ملی را در این مسابقات رقم بزند.

اما در روز سوم این مسابقات، فردا (چهارشنبه ۲۷ خردادماه) مهدی کاظمی در مرحله یک شانزدهم و در دومین مبارزه به مصاف «نبیل ابراهیم» از کشور سوئد خواهد رفت. مسابقات این وزن از ساعت ۱۸:۳۰ آغاز خواهد شد.

ساینا نقش نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی بانوان کشورمان فردا پنج شنبه به مصاف «دارین هرلاندز» از کشور مکزیک خواهد رفت، مبارزات این وزن از ساعت۱۸:۳۰ به وقت گویانگ چین آغاز خواهد شد.

۱۴ نفر در این وزن حضور دارند.