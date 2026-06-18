به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، در چهارمین روز از مسابقات جام جهانی بوکس در چین، امروز(پنجشنبه -۲۸ خردادماه)، علی حبیبی‌ نژاد بوکسور وزن ۶۵ کیلوگرم کشورمان در نخستین مبارزه به مصاف نماینده مکزیک رفت.

این دیدار پر هیجان و تکنیکی در پایان به سود حبیبی تمام شد، حبیبی با تکیه برتجربات گذشته خود، حریف مکزیکی را در اواسط راند سوم ناک اوت کرد و برنده دیدار معرفی شد. حبیبی نژاد در بازی اول با قرعه استراحت روبرو بود.

حبیبی نژاد از ساعت 18:30( به وقت محلی) فردا(جمعه) در مرحله یک هشتم نهایی با «پاتریس موقالزی »نماینده انگلیس مبارزه خواهد کرد. در این وزن ۲۷ نفر حضور دارند.

مهدی کاظمی، نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم تیم ملی مردان کشورمان، در چارچوب مسابقات جام جهانی چین، ابتدا نمایندگان کشورهای افغانستان و سوئد را شکست داده بود و فردا جمعه قرار است در مرحله یک هشتم

به مصاف نماینده کشور میزبان (چین) برود. کاظمی در صورت کسب پیروزی مدال برنز تاریخی خود را قطعی خواهد کرد. این دیدار نیز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت چین برگزار خواهد شد.

محمد نورانی بوکسور وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی کشورمان در گام نخست به مصاف بوکسور سوئدی رفت و مقدرانه در سه راند پیاپی حریف خود را شکست داد. این دیدار با نتیجه پنج بر صفر به سود نورانی تمام شد. ۱۵ نفر در این وزن حضور دارند.⁩⁩

نورانی نیز فردا(جمعه) ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گویانگ باید با بوکسور آذربایجان که قهرمان جهان و اروپا است مبارزه کند، وی نیز در صورت شکست حریف خود مدال برنز را قطعی خواهد کرد.

دومین دوره مسابقات جام جهانی بوکس که تحت نظارت فدراسیون جهانی(WORLD BOXING) با حضور بیش از ۴۰ کشور از سراسر جهان در شهر گویانگ کشور چین با حضور ۳۰۰ ورزشکار در حال پیگیری است.در این رقابت ها ۱۷۷ بوکسور در بخش مردان و ۱۲۳ بوکسور در بخش زنان در حال رقابت هستند.

تیم ملی بوکس ایران نیز در این رقابت‌ های جهانی حضور پررنگ دارد، تیم مردان با ۵ بوکسور و تیم بانوان برای نخستین بار در تاریخ این رشته با ۲بوکسور در این مسابقات حضور یافته‌ است.

هدایت تیم ملی بوکس کشورمان برعهده همایون امیری است، محمد رضا قارونی نیز به عنوان مربی کنار تیم ملی حضوردارد.

بوکس ایران با نام یادواره «شهید اقتدار، دکتر علی باکویی دانشمند هسته‌ای بوکس ایران» در این رقابت‌ها شرکت کرده است.