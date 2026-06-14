به گزارش خبرگزاری مهر،سید مهدی عزیزی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به کهن الگوهای سیستمی و ضرورت تحلیل واقع‌گرایانه به جنگ اقتصادی و نظامی گفت: در دل هر پیروزی ابعادی از ضربه و در دل هر شکستی ابعادی از پیروزی نهفته است. وی همچنین کهن‌الگوی «بن‌بست» در ذهن برخی را مانع حمایت از معیشت مردم دانست و خواستار کنار گذاشتن این نگاه شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به بیان راهکارهای روایتگری پیروزی ملت ایران در جنگ تمام‌عیار اخیر و نیز اقدامات دولت برای محافظت از سفره مردم پرداخت.

وی با اشاره به گذشت بیش از صد روز از آغاز «جنگ تحمیلی سوم» اظهار داشت: دشمنی که با هدف براندازی نظام اسلامی، تجزیه ایران و تصرف خاک کشور در مدت دو هفته جنگ را کلید زد، کاملا ناکام ماند. ملت ایران در جنگ تمام‌عیار نشان داد که در قدرت هستیم و اجازه نداد دشمن به اهدافش برسد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در پاسخ به این سؤال که «چگونه این پیروزی برای مردم بازگو شود تا ملت باور کند پیروز میدان است؟» گفت: نخست آنکه ماجراها را صفر و یکی نبینیم. ملت پیروز شد، دشمن شکست خورد، این گزاره صحیح هست، اما نباید ساده انگارانه فهم شود. در دل هر پیروزی ابعادی از ضربه و هجمه شکست و در دل هر شکستی ممکن است ابعادی از پیروزی باشد.

این استاد دانشگاه افزود: وقتی واقع‌گرایانه‌تر صحبت کنیم و ضعف‌ها و قوت‌ها را همزمان در نظر بگیریم – چه در عرصه نظامی، چه در عرصه اقتصادی – همدلی و همراهی بیشتری ایجاد می‌شود، اما این به معنای ارائه نشانه ضعف توسط مقامات رسمی نیست.

عزیزی در ادامه سخنان خود با تأکید بر نقش شواهد و داده‌ها در تصمیم‌گیری افزود: حال چطور دوگان بالا (واقع گرایی و عدم اظهار ضعف) را با هم جمع کنیم؟ از یکسو ضروری است به مسئولان نظام اعتماد کنیم، حتی برخی مسکوت گذاشتن ها که بعضا مورد نقادی های تند قرار گرفته اند را میتوان همراستا با توسعه های نوین تصمیم گیری سه بعدی دانست. در نهایت نباید توقع داشت که شخصی از بیرون بیاید و نسخه بپیچد که کدام نقطه ضعف را نگوییم و کدام نقطه قوت را مانور دهیم. تصمیم‌گیری و راهبری باید مبتنی بر شواهد باشد. و دانشگاهیان هم بدون ارتباط روزانه و مستمر با داده‌های به‌روز نمی‌توانند جزئیات را تجویز کنند.

وی درباره اقدامات دولت برای محافظت از معیشت مردم در شرایط جنگ اقتصادی خاطرنشان ساخت: بخشی از مشکلات مردم ناشی از ناهماهنگی‌های داخلی و عدم مدیرت جهادی در بخش اقتصادی است، اما بخش دیگر به اقدامات دشمن بازمی‌گردد. راه‌حل‌های اساسی و واقعی در محور داده‌ها و شواهد شکل می‌گیرد.

وی در پایان با اشاره به «کهن‌الگوی بن‌بست» در ذهن برخی مسئولان گفت: متأسفانه در ذهن برخی، همان نگاه پیروزمندانه ملت مبعوث شده و روحیه پیروزی مشاهده نمی‌شود. افرادی که کهن‌الگوی شکست یا بن‌بست در ذهنشان هست، باید اصلاح شوند یا در فرایندی قرار بگیرند که اثرگذار نباشند. ما نمونه‌های عینی پیروزی بر آمریکا را داریم. کنار گذاشتن این قفل‌های ذهنی، راه را برای حمایت از معیشت مردم باز می‌کند.