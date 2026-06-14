۱۷ گلخانه در البرز آماده بهره برداری/تولید۱۳۵ هزارتن محصولات گلخانه ای

اکبر یونسی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: گلخانه های جدید در سطح ۱۱ هکتار از اراضی کشاورزی استان ایجاد شده اند.

وی با بیان اینکه ۶۱۸ هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر پوشش کشت گلخانه ای شامل سایبانی، هوشمند و ... قرار دارند، اظهار داشت: در این محیط های کنترل شده حدود ۱۳۵ هزار تن محصولاتی همچون سبزی و صیفی، توت فرنگی، انواع بری و انگور تولید می شود.

وی گفت: همچنین در این محیط ها سالانه حدود سه میلیارد عدد نشاء گل و گیاه زینتی و ۱۷۵ میلیون عدد گل شاخه بریده و گلدان تولید می شود.

برنامه ۱۳۰ هکتاری توسعه گلخانه ها

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان البرز به برنامه ستاد تحولی توسعه گلخانه هادر استان اشاره کرد و گفت: این ستاد در استان به ریاست استاندار و در شهرستان ها به ریاست فرمانداران برگزار می شود که در آن به بررسی و رفع مشکل سرمایه گذاران به صورت چهره به چهره می پردازند.

وی با بیان اینکه برای توسعه گلخانه ها ۲ برنامه ابلاغی از سوی وزارتخانه داریم، افزود: بر اساس این برنامه ها قرار است ۹۵ هکتار کشت به زیر سایبان ها (نت هاوس) رفته و ۲۵ هکتار نیز در داخل گلخانه ها رفته و این محیط ها گسترش یابد.

وی به رویکرد وزارتخانه برای توسعه سایبان ها (نت هاوس ) اشاره کرد و اظهار داشت: به دلیل محدودیت مصرف انرژی و دیگر هزینه های سنگین برای ایجاد گلخانه ها و ارزان تر بودن سایبان ها و عدم نیاز به انرژی و همچنین تولید مناسب زیر سایبان ها همراه با کاهش مصرف آب، وزارتخانه رویکرد بردن کشت سبزی و صیفی را به زیر سایبان ها دارد.

توسعه ۲ هزار هکتاری گلخانه های البرز

یونسی گفت: در همین راستا استاندار البرز برنامه فراتری برای تحول گلخانه ها دارد که توسعه ۲ هزار هکاری گلخانه ها است که از ابتدای ۱۴۰۰ تا این لحظه موفق به توسعه ۳۰۰ هکتاری شده ایم.

وی افزود: میانگین توسعه در برنامه ۱۰ سال گذشته ۱۵ هکتار بوده ولی اکنون میانگین توسعه به ۷۵ هکتار در سال رسیده ولی گرانی سازه ها و محدودیت های انرژی و منابع آب در دسترس قانونی روند رشد را کند کرده است.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد اعتبارات ساخت گلخانه ها آورده شخصی است، تصریح کرد: اکنون ۸۰۰ هکتار پروانه تاسیس گلخانه در دست مردم داریم ولی محدودیت ها باعث عدم تحقق ایجاد بیشتر گلخانه ها شده که مهمترین محدودیت تسهیلات بانکی به شمار می رود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان البرز افزود: سال گذشته ۸۴ هکتار در استان احداث شد و ۱۱۳ هکتار نیز در دست ساخت است.