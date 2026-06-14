به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی ظهر یکشنبه در نشست خبری با تشریح برنامه‌های جدید استان در حوزه حکمرانی اظهار کرد: اصفهان برای تبدیل شدن به «نمونه ملی هم‌گرایی اجتماعی و تعادل سیاسی» یک برنامه چندلایه طراحی کرده است؛ برنامه‌ای که در آن نقش کنشگران اجتماعی، ساختارهای سیاسی و تجربیات مدیریتی پیشین در کنار یکدیگر دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه پایه هر نوع توسعه پایدار بر مدیریت سیاسی و اجتماعی مبتنی بر تعامل است، گفت: موفقیت طرح‌های عمرانی و اقتصادی زمانی تضمین می‌شود که زیربنای اجتماعی و سیاسی در مسیر درست قرار گیرد و تمامی حوزه‌ها هم‌زمان و هماهنگ پیش بروند.

معاون استاندار یکی از مزیت‌های مهم اصفهان را وجود طیف گسترده‌ای از خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های داوطلبانه دانست و توضیح داد: این شبکه اجتماعی پویا در حوزه‌هایی مانند بهداشت، آموزش و محیط‌زیست حضوری مؤثر دارد و می‌تواند هم بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی را بر عهده گیرد و هم در مدیریت و کاهش آسیب‌ها نقش‌آفرینی کند.

به گفته درویشی، رویکرد جدید استان بر این مبنا است که چالش‌های اجتماعی تنها با سیاست‌گذاری دولتی حل نمی‌شود و باید از ظرفیت تشکل‌های مردمی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی استفاده کرد. او تأکید کرد که این روند از مدت‌ها پیش آغاز شده و اکنون در حال تبدیل‌شدن به یک چارچوب اجرایی منسجم است.

درویشی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های استان در حوزه سیاسی اشاره کرد و گفت: سیاست ابلاغی دولت بر محور «هم‌افزایی و گفت‌وگو» قرار دارد. در همین راستا، ایجاد محیطی امن و بی‌طرفانه برای فعالیت جریان‌های سیاسی و تشکل‌های مختلف از اولویت‌هاست. راه‌اندازی «خانه احزاب استان اصفهان» نیز با همین هدف انجام شد تا فضایی برای تعامل و کاهش شکاف‌ها ایجاد شود.

وی همچنین خبر از تشکیل یک حلقه نخبگانی داد که اعضای آن را مدیران ارشد ادوار مختلف شامل معاونان وزیر، استانداران، معاونان استاندار و مدیران‌کل پیشین تشکیل می‌دهند. وی گفت: این مجموعه تجربیات ارزشمندی دارد که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها، پیشبرد طرح‌ها و ایجاد فضای گفت‌وگوی سازنده در استان نقش تعیین‌کننده ایفا کند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تأکید کرد که این رویکرد صرفاً یک شعار نیست و هم‌اکنون در قالب پروژه‌ها و اقدامات مشخص در حال اجراست. به گفته او، هدف نهایی، شکل‌گیری الگوی توسعه‌ای است که در آن سهم مردم، نخبگان و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته شود و نتیجه آن در پیشرفت همه‌جانبه استان اصفهان نمایان شود.