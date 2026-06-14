به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی ظهر امروز یکشنبه در نشست هماهنگی شورای معاونین و مدیران ستادی و شهرستانی جهاد کشاورزی لرستان با حضور نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، با تشریح ظرفیت‌های بی‌بدیل این بخش در توسعه اقتصادی استان، اظهار داشت: کشاورزی به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد لرستان، ۲۹ درصد از اشتغال استان را به خود اختصاص داده و بسته به شرایط فصلی و اقلیمی، بین ۱۸ تا ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) استان را تأمین می‌کند.

«تخصیص حق آبه» مطالبه عمومی مردم لرستان در حوزه کشاورزی

وی با اشاره به ناترازی‌های آبی، بیان کرد: درحالی‌که نیاز آبی استان بر اساس محاسبات کارشناسی حدود دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود، مصرف سالانه تنها یک میلیارد مترمکعب است، این در حالی است که سالانه حدود ۱۲ میلیارد مترمکعب رواناب از استان خارج می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: از ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان، تنها ۲۳ درصد، یعنی ۱۸۵ هزار هکتار آبی است که با میانگین ۴۶ درصدی کشور فاصله معناداری دارد؛ لذا تحقق مطالبه عمومی برای تخصیص حقابه، کلید اصلی تبدیل کشاورزی لرستان به پیشران توسعه کشور است.

صیادی با بیان اینکه سال گذشته سه میلیون تن انواع محصولات کشاورزی با ارزشی معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در استان تولید شد، بیان داشت: از این میزان دو میلیون و ۳۵۰ هزار تن محصولات زراعی بوده است.

وی با اشاره به نقش راهبردی در امنیت غذایی، افزود: لرستان با اجرای طرح گوشت مرغ قراردادی، سهمی ۳۲ درصدی از کل کشور را به خود اختصاص داد که منجر به ذخیره‌سازی چهارهزار تن مرغ و تنظیم قیمت بازار در ایام التهاب شد.

افتتاح ۴۹ پروژه کشاورزی در لرستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از افتتاح ۴۹ پروژه کشاورزی بااعتبار ۷۵۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ۳۶۷ نفر در هفته جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: با اجرای برنامه‌های راهبردی، سطح گلخانه‌های استان به ۱۲۴ هکتار رسیده و توسعه ۷۴۵ هکتاری باغات و جهش کشت انتظاری نخود از ۵۰۰ به ۸۶۰۰ هکتار محقق شده است. همچنین در راستای تکمیل زنجیره ارزش، سال گذشته ۵۷ هزار تن به ظرفیت فراوری استان افزوده شد.

صیادی با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی، تصریح کرد: باتوجه‌به بارش‌های مناسب سال جاری و حساسیت مراتع، صیانت از عرصه‌های ملی و پیشگیری از آتش‌سوزی در اولویت قرار دارد.

وی تأکید کرد: موفقیت در این مسیر بدون مشارکت مردم و ظرفیت‌های مردمی ممکن نیست؛ لذا از تمام توان بسیج و جوامع محلی برای حفاظت از سرمایه‌های ملی استان بهره خواهیم گرفت تا در کنار افزایش تولید، امنیت زیستی و منابع پایه استان نیز تضمین شود.