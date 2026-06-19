سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بازسازی مناطق آسیب‌دیده اظهار کرد: طبق آخرین گزارشی که از سوی شهرداران مناطق ارائه شده، بیش از ۹۵ درصد آسیب‌هایی که در دسته جزئی و متوسط قرار داشتند، شامل مواردی مانند در، پنجره، شیشه و موضوعاتی که باید در کوتاه‌مدت برطرف می‌شد، انجام شده است.

وی افزود: بخشی از موارد باقی‌مانده به توافق خود ساکنان بازمی‌گردد؛ چراکه در برخی ساختمان‌ها تعدادی از ساکنان معتقد بودند باید کل ساختمان تخریب و نوسازی شود و برخی دیگر انجام تعمیرات جزئی را کافی می‌دانستند.

تشکیل پرونده برای تخریب و نوسازی

علوی ادامه داد: در بخش تخریب و نوسازی نیز برای اکثر ساختمان‌ها پرونده تشکیل شده و طبقات اضافه‌ای که قرار بود برای برخی ساختمان‌ها در نظر گرفته شود، اختصاص یافته است و موارد باقی‌مانده بیشتر مربوط به ساختمان‌هایی است که ساکنان هنوز به توافق نرسیده‌اند یا در برخی موارد به دلیل وجود مستأجران، وضعیت حقوقی و تصمیم‌گیری نهایی مشخص نشده است.

پرداخت کمک‌هزینه‌ها بر اساس کارشناسی

رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران درباره پرداخت ودیعه، وام و کمک‌هزینه‌ها نیز گفت: این روند در حال انجام است، اما درباره تفاوت مبالغ پرداختی باید توجه داشت که ارقام بر اساس کارشناسی تعیین می‌شود و تلاش ما این است که کارشناسی‌ها واقعی باشد تا افرادی که آسیب دیده‌اند بتوانند متناسب با منزل آسیب‌دیده خود، امکان اسکان داشته باشند؛ چراکه هزینه ودیعه در مناطق مختلف تهران متفاوت است.

علوی درباره خسارت اثاثیه نیز اظهار کرد: میزان خسارت اثاثیه بر اساس کارشناسی تعیین می‌شود و سقف پرداختی برای این بخش ۴۰۰ میلیون تومان است، اما ممکن است رقم نهایی در هر پرونده متفاوت باشد.

شهرداری تا اسکان کامل آسیب‌دیدگان همراه است

وی تأکید کرد: تا زمانی که همه ساکنان بتوانند ودیعه‌های خود را دریافت کرده و در منازلشان مستقر شوند، شهرداری در کنار آن‌ها خواهد بود؛ چه افرادی که در هتل‌ها اسکان داده شده‌اند و چه کسانی که در فضاهای دیگر حضور دارند.

کمک ریالی دولت برای بازسازی انجام نشده است

علوی در پاسخ به پرسشی درباره کمک دولت به بازسازی مناطق آسیب‌دیده گفت:تاکنون دولت کمک مستقیم ریالی برای هزینه‌های بازسازی به شهرداری پرداخت نکرده است، البته دولت در شورای عالی معماری و شهرسازی در موضوعاتی مانند طبقات اضافه همکاری‌هایی داشته، اما در حوزه هزینه‌های بازسازی کمک مالی مستقیم انجام نشده است.