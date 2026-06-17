به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران، در آیین رونمایی از نخستین دوره جایزه خانوادهمحوری در شهر، با تسلیت ایام محرم و گرامیداشت فرهنگ حسینی اظهار کرد: موضوع خانواده از ابتدای این دوره مدیریت شهری با رویکردی متفاوت دنبال شده است.
وی افزود: در گذشته عمدتاً خانواده به عنوان دریافتکننده خدمات شهری مورد توجه قرار میگرفت، اما در این دوره تلاش شد ضمن ارائه خدمات، زمینه ایفای نقش خانواده به عنوان عامل و پیشران تحول در جامعه نیز فراهم شود.
شهردار تهران با بیان اینکه طی سالهای اخیر اقدامات متعددی برای تحقق رویکرد خانوادهمحور انجام شده است گفت: تلاش ما این بوده که در تمامی برنامهها، خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت آن برای تحول و پیشرفت جامعه فعال شود.
زاکانی ادامه داد: برگزاری نخستین دوره جایزه خانوادهمحوری در شهر نیز در همین راستا تعریف شده و قرار است به صورت سالانه برگزار شود تا از اقدامات و الگوهای برتر در حوزه خانواده تقدیر شود.
وی با اشاره به نتایج این رویکرد در مدیریت شهری خاطرنشان کرد: دستاوردهای ارزشمندی در این مسیر حاصل شده است اما همچنان در ابتدای راه قرار داریم و باید با توسعه این نگاه، زمینه نقشآفرینی هرچه بیشتر خانوادهها در عرصههای مختلف اجتماعی را فراهم کنیم.
شهردار تهران ابراز امیدواری کرد با استمرار این رویکرد بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی دختران، زنان، نوجوانان و جوانان در چارچوب خانواده فراهم شود.
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