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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

نخستین جایزه خانواده‌محوری شهر تهران رونمایی شد

نخستین جایزه خانواده‌محوری شهر تهران رونمایی شد

شهردار تهران، در آیین رونمایی از نخستین دوره جایزه خانواده‌محوری در شهر، بر تقویت نقش خانواده به عنوان پیشران تحول اجتماعی تأکید کرد و از برگزاری سالانه این رویداد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران، در آیین رونمایی از نخستین دوره جایزه خانواده‌محوری در شهر، با تسلیت ایام محرم و گرامیداشت فرهنگ حسینی اظهار کرد: موضوع خانواده از ابتدای این دوره مدیریت شهری با رویکردی متفاوت دنبال شده است.

وی افزود: در گذشته عمدتاً خانواده به عنوان دریافت‌کننده خدمات شهری مورد توجه قرار می‌گرفت، اما در این دوره تلاش شد ضمن ارائه خدمات، زمینه ایفای نقش خانواده به عنوان عامل و پیشران تحول در جامعه نیز فراهم شود.

شهردار تهران با بیان اینکه طی سال‌های اخیر اقدامات متعددی برای تحقق رویکرد خانواده‌محور انجام شده است گفت: تلاش ما این بوده که در تمامی برنامه‌ها، خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت آن برای تحول و پیشرفت جامعه فعال شود.

زاکانی ادامه داد: برگزاری نخستین دوره جایزه خانواده‌محوری در شهر نیز در همین راستا تعریف شده و قرار است به صورت سالانه برگزار شود تا از اقدامات و الگوهای برتر در حوزه خانواده تقدیر شود.

وی با اشاره به نتایج این رویکرد در مدیریت شهری خاطرنشان کرد: دستاوردهای ارزشمندی در این مسیر حاصل شده است اما همچنان در ابتدای راه قرار داریم و باید با توسعه این نگاه، زمینه نقش‌آفرینی هرچه بیشتر خانواده‌ها در عرصه‌های مختلف اجتماعی را فراهم کنیم.

شهردار تهران ابراز امیدواری کرد با استمرار این رویکرد بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی دختران، زنان، نوجوانان و جوانان در چارچوب خانواده فراهم شود.

کد مطلب 6863327

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