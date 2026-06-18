به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عبداللهی، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، روز پنجشنبه در جریان سفر به مراغه و بررسی وضعیت نهضت عدالت آموزشی در جنوب آذربایجان شرقی، نسخه «مردمی‌سازی» را تنها راه پیشبرد اهداف دولت در این حوزه دانست.

عبداللهی با بیان اینکه اعتبارات دولتی به‌تنهایی پاسخگوی حجم گسترده تخریب‌ها نیست، تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، مشارکت فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و استانداری‌ها در کنار کمک‌های بی‌دریغ خیرین، تنها راهبرد عملیاتی ما برای تکمیل ۷ هزار و ۸۰۰ طرح نیمه‌تمام در کشور است.

وی با اشاره به آمار نگران‌کننده تخریب‌های اخیر افزود: در جریان جنگ ۴۰ روزه، یک‌هزار و ۵۰۷ مدرسه آسیب جدی دیدند که عملیات بازسازی بخش عمده‌ای از آن‌ها آغاز شده است. از میان ۱۶ مدرسه‌ای که در این جنگ به‌طور ۱۰۰ درصد تخریب شده‌اند، ۸ مدرسه با تقبل هزینه‌ای بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال توسط آستان قدس رضوی در دست احداث است. هدف‌گذاری سازمان نوسازی، تحویل تمامی این پروژه‌ها تا مهرماه ۱۴۰۶ است؛ هدفی که بدون همراهی مستمر خیرین محقق نخواهد شد.

توسعه فیزیکی بدون ارتقای کیفیت آموزشی راه به جایی نمی‌برد

در سوی دیگر این میدان، فرید موسوی، نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی، با رویکردی انتقادی نسبت به نگاه صرفِ عمرانی به مقوله آموزش، اظهار داشت: اگرچه توسعه فضاهای فیزیکی ضروری است، اما نباید از خاطر برد که هدف اصلی نظام آموزشی، تربیت دانش‌آموز است. افت تحصیلی در مقاطع بالاتر نشان می‌دهد که بی‌توجهی به کیفیت آموزش، تمامی اقدامات عمرانی را تحت‌الشعاع قرار داده و خنثی می‌کند.

موسوی با اشاره به گلایه‌های برخی خیرین در فرایند ساخت‌وسازها تأکید کرد: یکی از نقاط تاریک و آسیب‌های این نهضت، به حاشیه راندن خیرین در تصمیم‌گیری‌ها و بروکراسی‌های پیچیده اداری است. باید بستری فراهم شود که انگیزه‌های خیرخواهانه دچار دلسردی نشود؛ چرا که نهضت مدرسه‌سازی بدون حمایت واقعی و صادقانه از «خیرین»، عملاً با بن‌بست مواجه خواهد شد.

گفتنی است، این جلسه با حضور مدیران آموزش و پرورش شهرهای مراغه، بناب، آذرشهر، عجب‌شیر، ملکان، لیلان، اسکو، گوگان و ایلخچی برگزار شد و بر لزوم هماهنگی بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در روند نوسازی مدارس استان تأکید گردید.