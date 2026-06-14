«جنگجوی قلم»؛ روایت دختران مبارز و نسل خود ساخته ایران 

عسل پروانه، بانوی شاعر و نویسنده جوان رشتی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار چهارمین اثر مکتوب خود اظهار کرد: کتاب «جنگجوی قلم» به‌تازگی توسط یکی از اتتشارات شهر قم منتشر شده و از جهات مختلف با آثار پیشین او تفاوت‌های اساسی دارد.

وی با بیان اینکه روند چاپ این اثر همزمان با یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور انجام شد، افزود: مراحل اداری، دریافت مجوز و چاپ کتاب در شرایطی انجام شد که کشور روزهای خاصی را پشت سر می‌گذاشت و در شرایط جنگی بود. کتاب در اسفندماه به دستم رسید و تقریباً همزمان با تحولات و فضای ناشی از جنگ بود که بیش از هر زمان دیگری به مفهوم و محتوای آن فکر کردم.

«جنگجوی قلم» برای نسل جوان نوشته شده است

به گفته این شاعر جوان، نام «جنگجوی قلم» کاملاً آگاهانه انتخاب شده است. این عنوان تنها به معنای جنگ در مفهوم نظامی آن نیست، بلکه نمادی از مبارزه انسان با موانع زندگی، مشکلات اجتماعی، محدودیت‌های فردی، چالش‌های اقتصادی و حتی نبرد درونی با افکار و نگرانی‌های شخصی است.

پروانه با اشاره به تفاوت‌های این اثر با سه کتاب قبلی خود بیان کرد: سه کتاب نخست من به گونه‌ای نوشته شده بودند که طیف گسترده‌ای از مخاطبان، از نوجوانان تا بزرگسالان، می‌توانستند با آن ارتباط برقرار کنند، اما «جنگجوی قلم» مخاطب مشخص‌تری دارد و بیش از هر چیز برای نسل جوان امروز نوشته شده است.

وی ادامه داد: مخاطبان اصلی این کتاب افرادی هستند که از نقطه صفر آغاز کرده‌اند و با تلاش، پشتکار و امید در مسیر ساختن آینده‌ای بهتر حرکت می‌کنند. بسیاری از اشعار و متن‌های کتاب درباره انسان‌هایی است که بدون پشتوانه‌های ویژه و بدون تکیه بر رانت و امکانات خاص، برای رسیدن به اهداف خود مبارزه می‌کنند.

ادبیات؛ ابزاری برای روایت دردها و امیدهای نسل امروز

این شاعر رشتی تصریح کرد: در مقدمه کتاب، اثر را به افرادی تقدیم کرده‌ام که به‌تنهایی بار مسئولیت زندگی خود را بر دوش می‌کشند. در این میان، دختران و زنانی که برای دستیابی به استقلال مالی، اجتماعی و شخصیتی تلاش می‌کنند، جایگاه ویژه‌ای در ذهن من داشته‌اند و بخشی از فضای کتاب نیز از همین دغدغه‌ها الهام گرفته است.

پروانه با تأکید بر نقش ادبیات در بازتاب مسائل اجتماعی اضافه کرد: نسل جوان امروز با مشکلات متعددی مواجه است، بسیاری از جوانان تلاش می‌کنند جایگاه شایسته‌ای در جامعه به دست آورند، اما موانع گوناگون، محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی و گاهی نبود حمایت‌های لازم، مسیر آن‌ها را دشوار می‌کند.

وی افزود: من نیز به عنوان فردی که سال‌ها در حوزه شعر و ادبیات فعالیت کرده‌ام، بخشی از این چالش‌ها را تجربه کرده‌ام. به همین دلیل احساس کردم قلم می‌تواند ابزاری برای بیان این دغدغه‌ها باشد و به همین علت فضای کتاب «جنگجوی قلم» تا حد زیادی رنگ و بوی مبارزه، مقاومت و امید دارد.

از معرفی فرهنگ ایرانی تا روایت مبارزه‌های فردی

این شاعر جوان خاطرنشان کرد: در این اثر تلاش کرده‌ام صدای نسلی باشم که در برابر مشکلات تسلیم نمی‌شود و با وجود همه دشواری‌ها همچنان برای ساختن آینده خود تلاش می‌کند.

پروانه با اشاره به مسیر فعالیت ادبی خود اضافه کرد: نخستین آثارم بیشتر بر معرفی فرهنگ، ادبیات و هویت ایرانی متمرکز بودند و حتی برخی از آن‌ها به صورت دو زبانه منتشر شدند تا بتوانند مخاطبان خارج از کشور را نیز با فرهنگ غنی ایران آشنا کنند.

طبق گفته پروانه، هدفش از انتشار آثار دو زبانه این بود که ادبیات فارسی و ظرفیت‌های فرهنگی ایران به مخاطبان بین‌المللی معرفی شود. خوشبختانه بخشی از این هدف محقق شد و برخی از آثارم توانستند به کشورهای مختلف راه پیدا کنند.

وی ادامه داد: اما «جنگجوی قلم» رویکرد متفاوتی دارد. در این کتاب بیشتر به مسائل فردی، اجتماعی و تلاش انسان برای عبور از موانع پرداخته شده است. به همین دلیل می‌توان گفت این اثر نسبت به کتاب‌های قبلی فضای شخصی‌تر و اجتماعی‌تری دارد.

انتقاد از کمبود حمایت‌های فرهنگی در گیلان

این شاعر جوان به مشکلاتی که در مسیر فعالیت‌های فرهنگی و ادبی با آن مواجه بوده اشاره کرد و گفت: متأسفانه در بسیاری از مواقع، حمایت‌هایی که انتظار می‌رفت از سوی برخی نهادها و مجموعه‌های فرهنگی استان صورت گیرد، محقق نشد.

به گفته پروانه، با وجود اینکه در سال‌های اخیر موفقیت‌هایی در سطح ملی به دست آورده‌ام، گاهی احساس کرده‌ام در شهر و استان خودم کمتر مورد توجه قرار گرفته‌ام. این در حالی است که در برخی استان‌های دیگر همکاری‌ها و حمایت‌های بیشتری را تجربه کرده‌ام.

وی با اشاره به برخی تجربه‌های خود در حوزه نشر افزود: در مقاطعی حتی با این جمله مواجه شدم که آثارم ارزش چاپ ندارند یا قابلیت انتشار ندارند. اما بعدها همان آثار توانستند مجوزهای لازم را دریافت کنند، منتشر شوند و مورد استقبال مخاطبان قرار گیرند، همین تجربیات باعث شد تصمیم بگیرم برای انتشار آثار جدیدم بیشتر با ناشران خارج از استان همکاری کنم، زیرا معتقدم هنرمند برای رشد نیازمند فضایی است که در آن مورد اعتماد قرار گیرد و فرصت فعالیت داشته باشد.

موفقیت در سطح ملی؛ از جمع ۱۰ شاعر برتر جوان ایران تا عضویت در نهادهای هنری

این شاعر رشتی با اشاره به مهم‌ترین دستاوردهای سال‌های اخیر خود بیان کرد: یکی از اتفاقات مهم زندگی حرفه‌ای من حضور در جمع ۱۰ شاعر برتر جوان ایران بود که در آبان‌ماه سال گذشته رقم خورد و طی مراسمی در تهران از من تقدیر شد، این اتفاق برایم اهمیت زیادی داشت، زیرا نشان داد تلاش‌های چندین ساله‌ام در حوزه شعر و ادبیات دیده شده و مورد توجه قرار گرفته است.

پروانه از عضویت خود در مجموعه‌های هنری کشور خبر داد و گفت: به‌تازگی کارت عضویت خانه هنر ایران برایم ارسال شده و به خانواده این مجموعه پیوسته‌ام. همچنین پیش‌تر موفق به عضویت در انجمن موسیقی ایران شده بودم و در بخش‌های مختلف هنری فعالیت می‌کنم.

وی ادامه داد: این عضویت‌ها علاوه بر جنبه حرفه‌ای، مسئولیت هنرمندان را نیز بیشتر می‌کند و باعث می‌شود برای ارتقای سطح فعالیت‌های فرهنگی و هنری تلاش بیشتری داشته باشند.

کتاب؛ سرمایه فرهنگی نه منبع درآمد

این شاعر جوان با اشاره به وضعیت اقتصادی انتشار کتاب بیان کرد: واقعیت این است که در شرایط فعلی انتشار کتاب از نظر اقتصادی چندان سودآور نیست و بسیاری از نویسندگان و شاعران با عشق و علاقه وارد این عرصه می‌شوند.

طبق گفته پروانه، هزینه چاپ کتاب بسیار بالاست و درآمد حاصل از فروش آن معمولاً بخش محدودی از هزینه‌های صرف‌شده را جبران می‌کند. به همین دلیل من هیچ‌گاه به کتاب به عنوان یک منبع درآمد نگاه نکرده‌ام.

وی همچنین تصریح کرد: بزرگ‌ترین دستاورد برای من این است که مخاطبان آثارم را می‌خوانند و با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. اینکه کتابی به چاپ دوم برسد یا نسخه‌های آن به‌سرعت در اختیار مخاطبان قرار گیرد، برای یک نویسنده ارزشمندتر از سود مالی است.

درخشش قلم گیلانی در آن‌سوتر

این شاعر گیلانی با اشاره به استقبال از آثارش در خارج از کشور بیان کرد: برخی از کتاب‌هایم به کشورهای مختلف از جمله آمریکا، انگلستان، ترکیه، امارات متحده عربی و چند کشور دیگر رسیده‌اند و این موضوع برای من بسیار ارزشمند است.

پروانه با بیان اینکه ادبیات ایران از غنای بسیار بالایی برخوردار است، گفت: اگر فرصت معرفی مناسب فراهم شود، می‌تواند مخاطبان بسیاری در سطح جهان پیدا کند، از ابتدا یکی از اهدافم این بود که بتوانم سهم کوچکی در معرفی فرهنگ و ادبیات ایرانی به مخاطبان بین‌المللی داشته باشم و خوشبختانه امروز نشانه‌هایی از تحقق این هدف را مشاهده می‌کنم.