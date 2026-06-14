محمودی: ۳۰۰ واحد اقامتی و خدماتی در استان مرکزی فعال است

حسین محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان مرکزی از ظرفیتهای کم نظیر تاریخی، فرهنگی و گردشگری برخوردار است.
وی افزود: آثار ارزشمند تاریخی از دوره پیش از تاریخ تا عصر پهلوی دوم در استان مرکزی شناسایی و ثبت شده است.
محمودی تصریح کرد: استان مرکزی در حوزه صنایعدستی نیز دارای هنرمندانی شاخص و کمنظیر در سطح کشور است و برخی رشتههای صنایعدستی این استان، نمونه مشابهی در دیگر نقاط کشور ندارند.
وی ادامه داد: شهرستانهای مرکزی در حوزه سنگ نگارههای تاریخی و دستکندهای باستانی از جایگاه ویژهای برخوردارند و بخشی از این آثار قدمتی چند هزار ساله دارند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی تاکید کرد: استان مرکزی از نظر تعداد آثار ملی ثبتشده در رتبه ۱۳ کشور قرار دارد که بیانگر ظرفیت بالای تاریخی و فرهنگی این استان است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۳۰۰ واحد اقامتی و خدماتی در سطح استان مرکزی فعال بوده و خدمات گردشگری را بر اساس شیوهنامههای ابلاغی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران ارائه میکنند.
محمودی با بیان اینکه تاکنون ۱۱ شیوهنامه تخصصی در حوزه گردشگری در سطح کشور ابلاغ شده است بیان کرد: از این تعداد، ۵۰ واحد تأسیسات گردشگری استان مرکزی موفق به دریافت گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری شدهاند.
وی گفت: بر اساس قانون، بهرهبرداران پس از تکمیل تأسیسات و صدور پروانه بهرهبرداری، شش ماه فرصت دارند برای دریافت گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری اقدام کنند و در صورت عدم دریافت آن در مهلت مقرر، امکان ابطال یا عدم تمدید مجوز وجود دارد.
محمودی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۸ هتل در استان فعال است که از این تعداد، ۹ هتل موفق به دریافت گواهینامه کیفیت خدمات بر اساس شیوهنامههای مصوب شدهاند.
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