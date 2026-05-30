حسینی: بزرگترین پروژه گردشگری و فرهنگی مرکزی در ساوه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی ظهر شنبه در بازدید از پروژه فرهنگی در حال احداث ساوه، از صدور مجوز کمیسیون ماده ۸ کارگاه سینمایی کشور برای این مجموعه خبر داد و گفت: این پردیس سینمایی با همت سرمایه‌گذار بخش خصوصی در حال ساخت است و امید است تا پایان امسال شاهد افتتاح این پروژه فرهنگی باشیم..

وی افزود: این مجموعه فرهنگی و گردشگری با زیربنای حدود ۱۴ هزار متر مربع، بزرگترین پروژه گردشگری و فرهنگی استان مرکزی محسوب می‌شود و در ورودی شهر ساوه واقع شده که می‌تواند نقطه عطفی در استقبال از مسافران، گردشگران و مردم باشد.

فرماندار ساوه با اشاره به ظرفیت‌های سینمایی پروژه تصریح کرد: این مجموعه دارای ۴ سالن سینماست که شامل یک سالن بزرگ چندمنظوره با ظرفیت حدود ۲۰۰۰ نفر (نزدیک به ۱۹۶۰ نفر) برای برگزاری اجتماعات و همایش‌های بزرگ، یک سالن ۱۷۲ نفره، یک سالن ۳۰ نفره یک سالن ۷۲ نفره و مجموع ظرفیت سینما حدود ۲۵۰۰ نفر است، این پردیس یکی از بزرگترین پردیس‌های سینمایی استان مرکزی خواهد بود.

حسینی با تأکید بر نیاز چندین ساله مردم ساوه به چنین زیرساختی اظهار کرد: این پروژه علاوه بر حوزه سینما، دارای تالار پذیرایی برای مراسمات، رستوران با چند بخش مجزا، فضاهای فروشگاهی و تجاری نیز است.

وی به ویژگی منحصر به فرد مهندسی سازه اشاره کرد و گفت: این پروژه با دهانه ۴۲ متری از نوع سازه‌های فضاکار اجرا شده که برای اولین بار در استان مرکزی با این مشخصات شکل می‌گیرد و از نظر مهندسی سازه، پروژه‌ای کم‌نظیر است.

فرماندار ساوه گفت: امید است با همت و هم افزایی مسئولان و سرمایه‌گذاران، ضمن بهره‌برداری از این مجموعه تا پایان سال جاری، بتوانیم زیرساخت‌های مشابهی را در سایر نقاط شهر برای رفع نیازمندی‌های اساسی مردم ایجاد کنیم.