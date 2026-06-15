محاکم از اعمال سلیقه در اجرای ماده ۳۸۰ آیین دادرسی کیفری پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ با اشاره به سالگرد جنگ ۱۲ روزه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و سرداران پرآوازه و حماسه ساز و شهدای دانشمند هسته‌ای تصریح کرد: پس از شهادت سرداران قهرمان در جنگ ۱۲ روزه، جایگزین این عزیزان بلافاصله توسط امام شهید انقلاب معرفی شدند و خللی در امور دفاعی و نظامی کشور پیش نیامد.

این مقام عالی قضایی در ادامه با توجه به اهمیت ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن تاکید کرد: در اجرای ماده مذکور در شعب دیوان عالی کشور رویه واحدی اتخاذ شود و محاکم نیز در این خصوص از سلیقه‌ای عمل کردن اجتناب کند.

وی در تشریح این مطلب با بیان این نکته که اتخاذ رویه واحد در اجرای ماده مذکور از چند جهت اهمیت اساسی دارد، خاطرنشان کرد: این مهم یکی از شاخص‌های دادرسی عادلانه است که مستقیماً با حقوق دفاعی متهم، اصل برابری و حق اعتراض اصحاب دعوا، امنیت قضایی و اصل دادرسی عادلانه مرتبط است، لذا تدوین دستورالعمل‌های واحد و توجه محاکم به آرای وحدت رویه و نظریات تفسیری در این زمینه، نقش مهمی در تحقق عدالت کیفری ایفا می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری همچنین بر اهمیت اتخاذ رویه‌های واحد در این خصوص و تاثیر آن بر کاهش اطاله دادرسی، ایجاد امنیت قضایی، تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و در نهایت افزایش رضایتمندی اجتماعی در اجرای عدالت تاکید کرد.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرارسیدن ماه محرم الحرام عنوان کرد: در آستانه ماه محرم که یک مکتب انسان ساز است قرار داریم، مکتب بی نظیری که از زمان خلقت آدم تاکنون اثرگذارتر و مهمتر از آن در تاریخ وجود ندارد. وی با بیان اینکه امام راحل عظیم الشان فرمودند: «ما هر چه داریم از محرم و صفر است» تصریح کرد: امام خمینی (ره) از زمان شروع نهضت به هیچ عنوان با رژیم فاسد و جنایتکار پهلوی کنار نیامد، بنابراین تقابل حق و باطل همیشه وجود دارد و آنچه اهمیت دارد این است که ما در کدام سمت تاریخ ایستاده‌ایم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری همچنین به روایت امام حسین (ع) در این خصوص اشاره و عنوان کرد: آن حضرت فرمودند: «مثل من با مثل یزید بیعت نمی‌کند» امروز نیز جمهوری اسلامی ایران به برکت امام راحل عظیم الشان و رهبر شهید انقلاب در خط مقدم مقابله با استکبار و صهیون خبیث قرار دارد و در این خصوص به تکلیف الهی خود عمل می‌کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مردم ایران اسلامی ۱۰۴ شب است که در میادین شهرها و خیابان‌ها حضور دارند و جبهه خیابان را محکم نگه داشته‌اند و دوشادوش نیروهای مسلح سلحشور از این نظام الهی جانانه دفاع می‌کنند، باید قدردان این مردم مبعوث شده باشیم و در مسیر خدمت به آنها خالصانه تلاش کنیم.

گفتنی است؛ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر نحوه ابلاغ دادنامه به طرفین، وکلای آنان و دادستان است و تصریح می‌کند که در صورت ابلاغ حضوری رأی به طرفین، ارائه نسخه‌ای از رأی یا تصویر مصدق آن الزامی بوده و در این صورت نیازی به ابلاغ مجدد نیست. همچنین مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال کند.