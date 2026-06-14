ادعای وزیر جنگ آمریکا: در مسیر امضای توافق با ایران هستیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی بی اس ادعا کرد: ما در مسیر امضای توافق با ایران هستیم! سوال این نیست که آیا آن توافق را امضا خواهیم کرد یا نه، بلکه سوال این است که چه زمانی آن را امضا خواهیم کرد.

وزیر جنگ آمریکا بدون محکوم کردن نقض تعهدات کشورش به دلیل ادامه تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم لبنان مدعی شد: انتظار ندارم حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت، توافق با ایران را از مسیر خود خارج کند. من انتظار مذاکرات پیشرفته‌تری را دارم و معتقدم که این مذاکرات ادامه خواهد یافت.

پیت هگست بی اشاره به ماهیت دفاعی مبارزه مقاومت لبنان با اشغالگران متجاوز صهیونیست، ادعا کرد: ما از نزدیک شلیک موشک حزب‌الله به شمال اسرائیل را زیر نظر داریم و این باید متوقف شود. ایران باید با قاطعیت از حزب‌الله بخواهد که حمله به اسرائیل را متوقف کند!