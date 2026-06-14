فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طولانی شدن پروسه ساخت آن گفت: عملیات اجرایی تصفیه‌خانه آب ملکشاهی از سال ۱۳۹۰ آغاز شد اما متأسفانه به دلیل کمبود منابع مالی، سال‌ها در رکود باقی ماند. با این حال، در ۲۴ ماه گذشته با پیگیری‌های صورت‌گرفته و تأمین اعتبارات لازم، روند تکمیل آن شتاب قابل‌توجهی به خود گرفته است.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون ۶۴۰ میلیارد تومان برای این طرح زیرساختی هزینه شده است، افزود: پروژه اکنون با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی، در مرحله نهایی قرار دارد و تلاش برای بهره‌برداری کامل از آن با جدیت در دستور کار است.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از رویکردهای شتاب‌زده در افتتاح پروژه‌های عمرانی، تصریح کرد: تأکید ما بر این است که پروژه نباید پیش از تکمیل کامل زیرساخت‌های جانبی و بخش‌های فنی وابسته، افتتاح شود. تجربه نشان داده است که افتتاح زودهنگام بسیاری از پروژه‌ها، به دلیل رویکرد تبلیغاتی، منجر به توقف تخصیص اعتبارات و رها شدن بخش‌های ناتمام طرح می‌شود که آسیب آن متوجه مردم خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما تأمین آب شرب پایدار و باکیفیت برای مردم شهرستان ملکشاهی است و از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود با مدیریت دقیق و هماهنگی لازم، زمینه را برای بهره‌برداری اصولی و کامل از این تصفیه‌خانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کنند.