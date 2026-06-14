به گزارش خبرنگار مهر آیت الله سید محمدمهدی میرباقری شامگاه یکشنبه، در آئین سیاه پوشان عزای حسینی همراه با رونمایی از اثر هنری اصحاب آخرالزمانی سید الشهدا علیه السلام اثر استاد مسعود نجابتی از پیشکسوتان عرصه گرافیک کشور که در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس و از سوی هیئت متوسلین به حضرت علی اصغر علیه السلام برگزار شد، در سخنانی با اشاره به جایگاه امام حسین(ع) در هدایت معنوی انسان‌ها و تحلیل دعوت عاشورایی اظهار کرد: حرکت انسان در مسیر حق بدون اجابت دعوت امام شهید، امکان پذیر نیست و تاریخ تشیع سرشار از نمونه‌هایی است که در آن مؤمنان با درک این دعوت مسیر زندگی خود را وقف این راه کرده‌اند



وی با بیان اینکه یکی از مهمترین درس‌های عاشورا شنیدن و پاسخ دادن به دعوت امام حسین(ع) است افزود: در طول تاریخ شیعه، انسان‌های بسیاری این دعوت را شنیده و با وجود تفاوت در شرایط زمانی و مکانی آن را اجابت کرده‌اند و همین اجابت موجب شکل گیری جریان‌های بزرگ ایثار و شهادت در تاریخ اسلام شده است.



وی گفت: شهادت‌ها و رشادت‌های بزرگ در مسیر نهضت حسینی در حقیقت جلوه‌ای از اجابت همین دعوت الهی است و انسان‌هایی که خود را وقف این مسیر کرده‌اند، در واقع پاسخ عملی به ندای امام شهید داده‌اند.



آیت الله میرباقری با اشاره به فرازهایی از خطبه‌ها و دعوت‌های امام حسین(ع) در مسیر حرکت از مکه به کربلا اظهار کرد: در این دعوت بر آمادگی انسان برای عبور از حجاب‌های دنیوی و حرکت به سمت لقاءالله تأکید شده و کسانی که مشتاق دیدار الهی هستند، باید از وابستگی‌های دنیوی عبور کنند.



وی افزود: تعلق انسان به دنیا مانع اصلی در مسیر سیر الهی است و برای رسیدن به حقیقت بندگی باید انسان خود را از این وابستگی‌ها رها کند و با آمادگی کامل در مسیر حق گام بردارد.



وی با تبیین مفهوم کوچ در معارف دینی تصریح کرد: کوچ در نگاه دینی به معنای حرکت بدون بازگشت به وضعیت پیشین است و انسان در این مسیر باید با تمام وجود از تعلقات نفسانی و دنیوی فاصله بگیرد و مسیر خود را به سوی حقیقت تنظیم کند.



وی ادامه داد: حرکت در این مسیر بدون همراهی ولایت و امامت ممکن نیست و انسان تنها در صورتی به مقصد می‌رسد که در مسیر امام حسین(ع) حرکت کند و خود را در معیت اهل بیت(ع) قرار دهد



نقش عاشورا در عبور از فتنه‌ها



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط پیچیده دنیای معاصر اظهار کرد: در دنیای امروز نیز انسان‌ها با انواع فتنه‌ها و تعلقات مواجه هستند و برای عبور از این وضعیت باید نگاه خود را از مظاهر فریبنده دنیا عبور دهند و به مسیر هدایت الهی توجه کنند.



وی افزود: چشم دوختن به جلوه‌های زودگذر دنیا انسان را از مسیر اصلی دور می‌کند و تنها با پیروی از مسیر امام حسین(ع) می‌توان از این پیچیدگی‌ها عبور کرد و به حقیقت نزدیک شد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صحنه‌های پایانی روز عاشورا اظهار کرد: در لحظات آخر نبرد نیز امام حسین(ع) بار دیگر یاران و انسان‌ها را به یاری دین خدا دعوت کردند و این دعوت همچنان در طول تاریخ استمرار دارد.



وی گفت: این ندای تاریخی محدود به یک مقطع زمانی نیست و هر انسان در هر زمان می‌تواند خود را مخاطب این دعوت بداند و در مسیر دفاع از حق و حقیقت قرار گیرد.



آیت الله میرباقری در پایان با اشاره به تداوم پیام عاشورا در تاریخ اسلام اظهار کرد: جریان عاشورا یک حرکت تاریخی متوقف شده نیست بلکه مسیری زنده و جاری در تاریخ بشر است که انسان‌ها را به سوی ایثار، مقاومت و عبودیت دعوت می‌کند و هر جامعه‌ای که در این مسیر گام بردارد به حقیقت نزدیک‌تر خواهد شد.