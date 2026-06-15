نتایج کاروان بهتر از قبل خواهد بود/ اقتدار ایران را نشان خواهیم داد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی نژاد که صبح امروز دوشنبه با خبرنگاران گفتگو می کرد در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که خواستار تشریح آخرین وضعیت کاروان ورزش ایران برای حضور در بازی های آسیایی ناگویا شده بود گفت: تعیین رشته ها و تیم های اعزامی تقریبا نهایی شده اما در یکی دو رشته اختلاف نظرهایی وجود دارد که آن هم در یکی دو روز آینده تکلیفش مشخص خواهد شد.

وی در ادامه پاسخش به پرسش خبرنگار مهر به تغییر نگاه ابتدایی به کمی یا کیفی بودن کاروان هم اشاره کرد و گفت: ابتد نگاه به اعزام کاروان کیفی بود اما به دلیل شرایط جنگی و برخی ملاحظات و دیدگاهی بود این نگاه تغییر بود. هدف هم این بود که بتوانیم در برخی رشته ها حضور داشته باشیم تا نشان دهنده زنده بودن ایران باشیم چرا که جمعیت هم نشان دهنده اقتدار است و هدف مان در این بازی ها نشان دادن اقتدار ایران است. به همین خاطر از سختگیری های ابتدایی خارج شدیم.

مهدی علی نژاد در ادامه به برگزاری جلسات پرتعداد برای تعیین تکلیف کاروان اشاره کرد و گفت: جلسات زیادی با فدراسیون ها داشتیم که برخی از آنها رسانه ای شد و بخشی هم نشد. با این حال تصمیم در مورد کاروان ورزش ایران مشترک و بین کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و فدراسیون ها بود. ممکن است که در برخی تصمیمات نقطه نظرات فدراسیون ها کمتر لحاظ شده باشد و در برخی فدراسیون ها بیشتر اما تصمیم نهایی جمعی بود و همه ما از این تصمیم دفاع خواهیم کرد.

وی در پاسخ پرسش دیگر خبرنگار مهر در مورد ارزیابی و پیش بینی از نتایج کاروان ورزش ایران در ناگویا گفت: فکر می کنم شرایط ما از هانگژو بهتر خواهد بود. اگر در این سه ماه بتوانیم کار را خوب پیش ببریم نتایج ما بهتر از دوره گذشته خواهد بود حالا این که چقدر بهتر باشیم باید صبر کنیم ببینیم چه می شود. نمی توانیم دقیق بگوییم چقدر مدال می گیریم اما ارزیابی دقیق داریم که البته می تواند در این سه ماه تغییر کند.

مهدی علی نژاد در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در مورد هزینه اعزام هر ورزشکار که عنوان شده است حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان خواهد بود گفت: باید ترکیب نهایی مشخص شود اما این عدد درست است و بر اساس تعداد دقیق کاروان هزینه کلی مشخص خواهد شد.

وی در مورد حضور والیبال بانوان نیز گفت: با توجه به نتایجی که اخیرا به دست آورد و عنوان هفتم را به خود اختصاص داد اعزامش به بازی های آسیایی منتفی شد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد این که برخی رشته ها ممکن است نتیجه نگیرند اما در کاروان هستند گفت: در این مورد توضیح دادم که برای ترکیب کاروان تصمیم گروهی گرفته شده است. احتمالا ترکیب کاروان بین ۳۰۰ تا ۳۱۰ نفر خواهد بود.

وی در مورد تاثیر جنگ بر آماده سازی تیم های اعزامی گفت: قطعا تاثیرگذار بود و نمی توانیم این موضوع را نادیده بگیریم. بسیاری از اعزام ها برای آماده سازی کنسل شده است. حضور در این رویدادهای بین المللی می توانست در بهبود فنی ورزشکاران تاثیرگذار باشد. با این حال ایرانی ها نشان داده اند که در شرایط سخت بهتر نتیجه خواهند گرفت.

دبیرکل کمیته ملی المپیک ادامه داد: ما در بین جنگ در بازی های آسیایی ساحلی شرکت کردیم و بهترین نتایج را گرفته ایم. اراده ایرانی نشان داده است که در شرایط سخت بهتر نتیجه خواهد گرفت. امیدوارم بتوانیم در این سه ماه وضعیت آرام باشد و بتوانیم کار را طبق برنامه پیش بریم.

مهدی علی نژاد در مورد روز المپیک و برگزاری مراسم امروز نیز گفت: با توجه به شرایطی که کشور داشت و اتفاقی که در جنگ تحمیلی سوم افتاده بود تصمیم گرفتیم که مراسم امروز در کنار سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی باشد که هم برای مردم یادآوری شود که دشمن چه جنایاتی داشته است و هم این که بازتابی از مظلومیت ورزش ایران باشد تا کمیته بین المللی المپیک هم در جریان باشد.

وی ادامه داد: نام کاروان ورزش ایران مدرسه شجره طیبه خواهد بود که به همین خاطر امروز در این مراسم هم یاد دانش آموزان شهید این مدرسه را گرامی داشتیم. هماهنگی هایی با چند رشته ورزشی صورت گرفته است که غرفه هایی در این مورد داشته باشند. امیدوارم این حرکت در جهت توسعه ورزش و المپیک تاثیرگذار باشد.