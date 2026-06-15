به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پیش از دیدار تیم ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در شرایطی برگزار شد که برخلاف عرف معمول مسابقات بین‌المللی، فوتبال در حاشیه قرار گرفته بود و مسائل خارج از زمین مسابقه محور اصلی پرسش‌های خبرنگاران را تشکیل می‌داد.

در سالن کنفرانس محل برگزاری بازی در لس‌آنجلس، خبرنگاران و عکاسان متعددی از رسانه‌های مختلف حضور داشتند تا صحبت‌های امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی را پوشش دهند. با این حال از همان نخستین دقایق مشخص شد که فضای نشست قرار نیست یک نشست فوتبالی معمولی باشد.

جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی - آمریکایی علیه ایران و تبعات آن روی تیم ملی، مهم‌ترین دغدغه خبرنگاران حاضر بود. بخش عمده سوالات به شرایط روحی بازیکنان، وضعیت سفر تیم ملی، مشکلات صدور ویزا و حتی احتمال واکنش تماشاگران در ورزشگاه اختصاص پیدا کرد.

موضوع ویزاها یکی از پررنگ‌ترین بخش‌های نشست بود. پرسش‌هایی درباره روند دشوار دریافت مجوز ورود به آمریکا و شرایطی که اعضای کاروان تیم ملی تا آخرین ساعات با آن دست و پنجه نرم می‌کردند، بارها مطرح شد. شرایطی که در نهایت نیز باعث شد برخی از افراد مدنظر کادر فنی و اجرایی موفق به دریافت ویزا نشوند.

در کنار این مسائل، نگرانی درباره فضای احتمالی ورزشگاه و رفتار تماشاگران نیز مورد توجه رسانه‌ها قرار داشت؛ موضوعی که نشان می‌داد بسیاری از خبرنگاران بیش از آنکه درگیر مسائل فنی بازی باشند، اتفاقات پیرامونی حضور ایران در خاک آمریکا را دنبال می‌کنند.

اما شاید جالب‌ترین صحنه نشست خبری زمانی رقم خورد که نقص فنی تجهیزات ترجمه دردسرساز شد. هدفون یا سیستم ترجمه‌ای که قرار بود سوالات خبرنگاران را برای امیر قلعه‌نویی منتقل کند، عملکرد مناسبی نداشت و سرمربی تیم ملی در مقاطعی متوجه پرسش‌ها نمی‌شد.

در همین لحظات بود که مهدی طارمی وارد عمل شد. کاپیتان تیم ملی که تسلط بیشتری به زبان و فضای نشست داشت، بارها سوالات خبرنگاران را برای قلعه‌نویی ترجمه کرد تا سرمربی تیم ملی بتواند پاسخ‌های خود را ارائه دهد. اتفاقی که باعث شد طارمی عملاً علاوه بر جایگاه کاپیتان تیم ملی، نقش مترجم غیررسمی نشست را نیز برعهده بگیرد.

این اتفاق در حالی رخ داد که قلعه‌نویی همواره در نشست‌های بین‌المللی به دلیل محدودیت‌های زبانی و ضعف در برقراری ارتباط مستقیم با خبرنگاران خارجی با چالش‌هایی مواجه بوده است. با این حال حضور طارمی کنار او باعث شد روند نشست بدون حاشیه خاصی ادامه پیدا کند.

نکته قابل توجه دیگر آرامش کامل فضای جلسه بود. با وجود تعداد بالای خبرنگاران و حساسیت‌های سیاسی موجود، نشست خبری در فضایی کاملاً حرفه‌ای برگزار شد و خبری از تنش، شانتاژ رسانه‌ای یا رفتارهای غیرورزشی نبود.

با این حال یک خلأ بزرگ در طول جلسه به چشم می‌آمد؛ نبود سوالات فنی و فوتبالی.

موضوعی که در نهایت واکنش طارمی را هم به همراه داشت. کاپیتان تیم ملی در بخشی از نشست با لحنی کنایه‌آمیز خطاب به خبرنگاران گفت: «کاش سوال ورزشی هم می‌پرسیدید.»

جمله‌ای کوتاه اما معنادار که به خوبی فضای حاکم بر کنفرانس را توصیف می‌کرد؛ نشستی که قرار بود درباره بازی ایران و نیوزیلند باشد اما بیش از هر چیز تحت تاثیر اتفاقات خارج از مستطیل سبز قرار گرفت.

صحبتی که نشان می‌داد کاپیتان تیم ملی برخلاف فضای ایجادشده در نشست، تمرکز خود را از مسابقه پیش رو برنداشته و همچنان مهم‌ترین دغدغه‌اش اتفاقی است که قرار است در زمین مسابقه رقم بخورد؛ جایی که فوتبال باید دوباره به جایگاه اصلی خود بازگردد.

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در رقابت های جام جهانی ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد روز سه شنبه در لس آنجلس به مصاف تیم ملی نیوزیلند خواهد رفت.