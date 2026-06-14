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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۳

جام جهانی ۲۰۲۶؛

تیم ملی فوتبال ایران وارد لس‌آنجلس شد

تیم ملی فوتبال ایران وارد لس‌آنجلس شد

اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای انجام‌ بازی با نیوزیلند وارد لس‌آنجلس آمریکا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بخش رسانه‌ای تیم ملی، کاروان تیم ملی فوتبال ایران که ساعت ۲۲:۴۵ شب گذشته برای برگزاری نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل نیوزیلند از تیخوانا مکزیک راهی لس آنجلس آمریکا شده بود، پس از حدود یک ساعت پرواز وارد فرودگاه این شهر شد.

قرار است امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی همراه با مهدی طارمی در نشست خبری پیش از بازی شرکت کنند و سپس با همراهی سایر نفرات با حضور در ورزشگاه سوفای و قدم زدن بر روی چمن این استادیوم، از نزدیک با وضعیت آن آشنا شوند.

انجام تمرین رسمی در زمین چمن کارسون اسپورتس پارک لس آنجلس با حضور ۱۵ دقیقه‌ای رسانه‌ها بخش پایانی برنامه امروز تیم ملی فوتبال خواهد بود.

کد مطلب 6860410

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