خرید طلا قسطی بدون پیش پرداخت؛ تصمیمی هوشمندانه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر سه سال پیش خرید طلا را به تعویق نمیانداختید، امروز چقدر جلوتر بودید؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از ما را در مواجهه با تغییرات قیمت در بازار به خود مشغول میکند. در گذر زمان، ارزش پول نقد دچار کاهش میشود و قدرت خرید افت میکند. در این میان، طلا همواره به عنوان پناهگاهی امن برای حفظ ارزش داراییها شناخته شده است. با این حال، یک چالش بزرگ پیش روی بیشتر افراد قرار دارد: نداشتن سرمایه کافی برای خرید یکجا.
وقتی قیمت طلا با شتاب حرکت میکند، پسانداز کردن ریال برای خرید آن، شبیه به دویدن دنبال قطاری است که هر لحظه سرعتش بیشتر میشود. به همین دلیل، بررسی راهکارهای جایگزین مانند خرید طلا قسطی بدون پیش پرداخت میتواند یک تصمیم مالی هوشمندانه برای ورود به موقع به این بازار باشد. در این مقاله روند تغییرات قیمت طلا و کارکرد خرید اعتباری را تحلیل میکنیم تا ببینیم چطور میتوان بدون داشتن کل مبلغ، از رشد بازار بهرهمند شد.
نگاهی به عملکرد طلا در ۱۰ سال گذشته
برای درک بهتر رفتار بازار طلا، بررسی گذشته دیدگاه واقعیتری به ما میدهد. در یک دهه گذشته، قیمت طلای ۱۸ عیار رشد شگفتانگیزی را پشت سر گذاشته است. این روند صعودی نشان میدهد که طلا چگونه توانسته است ارزش خرید خود را در برابر کاهش ارزش پول ملی حفظ کند.
بیایید به دادههای واقعی قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته نگاه کنیم. جدول زیر مسیر حرکت قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار را در پایان هر سال از ۱۳۹۴ تا آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد:
|
سال
|
قیمت در پایان سال (تومان)
|
درصد تغییر نسبت به سال قبل
|
۱۳۹۴
|
۱۰۵ هزار
|
۷ درصد رشد
|
۱۳۹۵
|
۱۱۵ هزار
|
۱۱ درصد رشد
|
۱۳۹۶
|
۱۵۵ هزار
|
۳۳ درصد رشد
|
۱۳۹۷
|
۴۳۰ هزار
|
۱۸۰ درصد رشد
|
۱۳۹۸
|
۶۰۰ هزار
|
۴۰ درصد رشد
|
۱۳۹۹
|
۱ میلیون و ۱۰۰ هزار
|
۸۲ درصد رشد
|
۱۴۰۰
|
۱ میلیون و ۲۵۰ هزار
|
۱۲ درصد رشد
|
۱۴۰۱
|
۲ میلیون و ۶۵۰ هزار
|
۱۱۵ درصد رشد
|
۱۴۰۲
|
۳ میلیون و ۳۰۰ هزار
|
۲۵ درصد رشد
|
۱۴۰۳
|
۸ میلیون و ۱۰۰ هزار
|
۱۴۶ درصد رشد
|
۱۴۰۴ (آبان)
|
۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار
|
۳۷ درصد رشد
بررسی این ارقام نشان میدهد که قیمت طلا در ۱۰ سال گذشته از محدوده ۱۰۵ هزار تومان برای هر گرم، به کانال ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی یک دارایی با ثبات که در برابر تورم، ارزش خود را حفظ کرده و حتی رشد داده است.
چرا بسیاری از افراد با وجود علاقه به سرمایهگذاری در طلا، خرید را به تعویق میاندازند؟
بسیاری از افراد تمایل زیادی به خرید طلا دارند اما در عمل خرید خود را به آینده موکول میکنند. این تصمیم معمول به دلایل مختلفی اتفاق میافتد که ریشه در محدودیتهای مالی و رفتارهای بازار دارد.
۱. نداشتن سرمایه کافی
خرید طلا به صورت سنتی نیاز به پرداخت یکجای مبلغ دارد. برای مثال، خرید یک قطعه طلا یا سکه کوچک نیاز به چندین میلیون تومان پول نقد دارد که برای بسیاری از حقوقبگیران یا افرادی با درآمد ماهانه ثابت، تامین آن در یک لحظه آسان نیست.
۲. انتظار برای کاهش قیمتها
بسیاری از خریداران با این تصور که قیمتها در روزهای آینده ارزانتر خواهد شد، دست از خرید میکشند. این انتظار در اکثر اوقات به طول میانجامد و قیمت طلا در این فاصله باز هم رشد میکند و خریدار را ناامید میسازد.
۳. تلاش برای جمعآوری پول نقد
فرد تصمیم میگیرد هر ماه مبلغی را پسانداز کند تا پس از چند ماه بتواند یک قطعه طلا بخرد. اما سرعت رشد قیمت طلا اغلب بیشتر از سرعت پسانداز کردن ریالی است. در نتیجه، وقتی پسانداز به رقم مورد نظر میرسد، قیمت طلا باز هم افزایش یافته و خرید آن دوباره غیرممکن میشود. اینجاست که فرصتهای طلایی ورود به بازار یکی پس از دیگری از دست میروند.
خرید طلا قسطی بدون پیش پرداخت چه مسئلهای را حل میکند؟
خرید قسطی طلا پاسخ به همین دغدغههای دیرینه است. این روش به خریدار اجازه میدهد بدون نیاز به پساندازهای طولانیمدت، در همان لحظهای که تصمیم میگیرد، وارد بازار شود.
اولین مسئلهای که با خرید طلا اقساطی حل میشود، نیاز به نقدینگی بالا است. شما نیازی ندارید کل هزینه خرید طلا را به صورت یکجا پرداخت کنید، بلکه میتوانید با دریافت اعتبار، مقدار طلای مورد نظر خود را در زمان حال خریداری کنید.
دوم، این روش از عقب افتادن شما در برابر رشد قیمتها جلوگیری میکند. وقتی طلا را امروز به صورت قسطی میخرید، مالکیت آن طلا در همان لحظه به شما تعلق میگیرد. بنابراین اگر قیمت طلا در ماههای آینده افزایش یابد، ارزش دارایی شما نیز رشد میکند، در حالی که شما اقساط را بر اساس قیمت روز خرید پرداخت میکنید.
به این ترتیب، خرید طلا بدون مراجعه حضوری و پرداخت یکجا، هدف دور از دسترس خرید طلا را به یک برنامه مالی منظم و قابل اجرا تبدیل میکند.
خرید قسطی طلا چگونه میتواند به نفع خریدار باشد؟
فرض کنید شما امروز تصمیم میگیرید با استفاده از اعتبار، معادل ۱۰ گرم طلا خریداری کنید. هزینه این خرید بر اساس نرخ امروز محاسبه میشود و شما متعهد میشوید اقساط آن را در طول ماههای آینده پرداخت کنید. طلای شما در حساب کاربری شما ذخیره میشود و مالک آن هستید.
اگر در طول دوره بازپرداخت اقساط، قیمت طلا در بازار رشد کند، ارزش کل ۱۰ گرم طلای شما افزایش مییابد. به زبان سادهتر، شما طلایی را در دست دارید که ارزش آن بیشتر شده است، اما اقساطی که هر ماه پرداخت میکنید ثابت مانده و تغییری نکرده است. این یعنی «خرید امروز، تسویه تدریجی» که به شما امکان بهرهمندی از تورم بازار را میدهد.
البته باید به این نکته توجه داشت که این سازوکار به معنی تضمین سود قطعی نیست. بازار طلا نوسانهای خود را دارد و ممکن است در بازههای زمانی کوتاه با کاهش قیمت نیز همراه شود. اما نگاهی به رفتار تاریخی بازار نشان میدهد که در بلندمدت، خرید طلا با اعتبار توانسته است ارزش دارایی خریداران را به خوبی حفظ کند.
در میلی چگونه میتوان طلا را قسطی خرید؟
پلتفرم میلیگلد راهکاری ساده و به صورت کامل دیجیتال برای خرید آنلاین طلا به صورت اقساطی فراهم کرده است. در این پلتفرم شما میتوانید بدون نیاز به مراجعه حضوری و پیچیدگیهای اداری، طلای مورد نظر خود را تهیه کنید چراکه میلی یک بازار طلا شبانه روزی است.
خرید طلا در میلی با همکاری سیستم اعتباری «ازکیوام» انجام میشود. فرآیند کار به این صورت است که شما ابتدا اعتبار مورد نیاز خود را از ازکیوام دریافت میکنید و سپس با این اعتبار، اقدام به خرید طلا در میلی میکنید.
یکی از مزایای این روش، تنوع در دورههای بازپرداخت است. شما میتوانید با توجه به شرایط مالی خود، دورههای بازپرداخت را انتخاب کنید:
بازپرداخت ۱۲ ماهه
بازپرداخت ۱۸ ماهه
بازپرداخت ۲۴ ماهه
این تنوع به شما اجازه میدهد اقساط ماهانه را به گونهای تنظیم کنید که فشاری به بودجه خانواده وارد نشود. فرآیند دریافت این اعتبار به صورت تمام آنلاین انجام میشود و نیازی به ضامنهای سنتی و رفتوآمدهای خسته کننده به بانک ندارد. به این ترتیب، خرید طلا با ازکی وام به یکی از سریعترین راهها برای ورود به بازار طلا تبدیل شده است.
چه کسانی میتوانند از خرید قسطی طلا استفاده کنند؟
این روش خرید برای طیف وسیعی از افراد جامعه طراحی شده است و میتواند نیازهای مالی متفاوتی را پوشش دهد:
افرادی که مایل به سرمایهگذاری تدریجی هستند: کسانی که میخواهند بخشی از درآمد ماهانه خود را به دارایی امن تبدیل کنند اما پول قلمبه ندارند.
کسانی که سرمایه اولیه بزرگی در اختیار ندارند: افرادی که نمیخواهند برای خرید طلا کل پسانداز ریالی خود را یکجا خرج کنند.
افرادی که نگران کاهش ارزش پول نقد هستند: کسانی که ترجیح میدهند به جای پسانداز ریالی در بانک، ارزش دارایی خود را با طلا حفظ کنند.
سرمایهگذارانی که به دنبال تنوعبخشی به سبد خود هستند: افرادی که میخواهند از فرصتهای رشد بازار طلا استفاده کنند و در عین حال نقدینگی خود را در سایر بخشها نگه دارند.
در واقع هر کسی که به دنبال حفظ ارزش پول با طلا است، میتواند از این ابزار مالی مدرن بهره ببرد و خرید خود را مدیریت کند.
جمعبندی
نگاهی به روند ده سال گذشته نشان میدهد که طلا همواره یکی از بهترین سپرها در برابر کاهش ارزش پول بوده است. با این حال، به تعویق انداختن خرید به امید جمع شدن سرمایه، ریسک جا ماندن از بازار را به همراه دارد. خرید قسطی طلا بدون پیش پرداخت از میلی راه حلی کارآمد برای حل این چالش است؛ روشی که اجازه میدهد هزینه خرید را در طول زمان توزیع کنید و در عین حال از مزایای مالکیت طلا در زمان حال بهرهمند شوید. کاربران در پلتفرم میلی میتوانند به راحتی با استفاده از اعتبار ازکیوام، طلای خود را خریداری کرده و اقساط آن را در دورههای ۱۲، ۱۸ یا ۲۴ ماهه پرداخت کنند. این یک تصمیم مالی هوشمندانه برای کسانی است که میخواهند آینده مالی خود را با تکیه بر طلا بیمه کنند.
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این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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