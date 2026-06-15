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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

تأمین مالی مهم‌ترین اولویت بخش تولید در سال جاری است

تأمین مالی مهم‌ترین اولویت بخش تولید در سال جاری است

جانشین وزیر صمت با تأکید بر نقش بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی گفت: امروز هیچ تصمیم مهمی در وزارت صمت بدون مشارکت تشکل‌های اقتصادی اتخاذ نمی‌شود و تأمین مالی اولویت اصلی سال جاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در بیست‌وسومین همایش تعالی سازمانی با اشاره به شرایط خاص منطقه و ضرورت حفظ پایداری اقتصادی کشور اظهار کرد: ایران در یکی از پرتنش‌ترین مناطق جهان قرار دارد و تداوم تولید، استمرار کسب‌وکارها و حفظ حیات اقتصادی کشور در چنین شرایطی، نیازمند بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های مدیریتی و مشارکت فعال بخش خصوصی است.

وی افزود: یکی از نقاط قوت کشور در مواجهه با بحران‌ها، تجربه ارزشمند مدیران و حضور مؤثر تشکل‌های صنعتی، صنفی و اقتصادی در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. بر همین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده است نقش فعالان اقتصادی را در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت امور اقتصادی پررنگ‌تر کند.

جانشین وزیر صمت با تأکید بر رویکرد مشارکتی این وزارتخانه گفت: امروز تقریباً هیچ مرکز یا سازوکار تصمیم‌گیری در حوزه صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد که بدون حضور نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی فعالیت کند. در بسیاری از شوراها و کارگروه‌های تخصصی، بخش عمده اعضا را نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند.

مفتح ادامه داد: در حوزه‌هایی همچون پتروشیمی، تولید، تجارت و تنظیم بازار، سازوکارهای مشخصی برای مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد شده است. جلسات منظم و مستمر با حضور تشکل‌ها و صاحبان کسب‌وکار برگزار می‌شود و تصمیمات اجرایی پس از دریافت نظرات کارشناسی و مشورت با فعالان این حوزه‌ها اتخاذ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سیاست وزارت صمت بر این اصل استوار است که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نباید پشت درهای بسته انجام شود و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تمامی سطوح تصمیم‌سازی ضروری است.

جانشین وزیر صمت با اشاره به جلسات ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در این جلسات نیز علاوه بر حضور مسئولان دولتی، از ظرفیت تشکل‌ها و نمایندگان بخش خصوصی برای اتخاذ تصمیمات مؤثر و واقع‌بینانه استفاده می‌شود.

مفتح همچنین تأمین مالی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تولید و صنعت در سال جاری دانست و گفت: حل مسائل مرتبط با تأمین مالی بنگاه‌ها از اولویت‌های اصلی وزارت صمت است و تلاش خواهیم کرد با مشارکت فعالان اقتصادی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی، راهکارهای عملیاتی برای رفع این چالش تدوین و اجرا شود.

وی در پایان با قدردانی از همکاری تشکل‌ها و فعالان اقتصادی تأکید کرد: موفقیت سیاست‌های اقتصادی کشور در گرو تعامل مستمر دولت و بخش خصوصی و بهره‌گیری از تجربیات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی است.

کد مطلب 6860898
سمیه رسولی

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