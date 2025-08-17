به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان دهنوی در بیستوپنجمین جلسه هیئت نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که صبح امروز (یکشنبه ۲۶ مردادماه) با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران، اعضای هیئت رئیسه، اعضای هیئت نمایندگان و همچنین فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت برگزار شد، گفت: از زمان دانشجویی و وقتی درباره مشکلات اقتصادی بحث میکردیم، احساس میکردم نظر ما به دلیل دوری از ساختارهای دولتی چندان شنیده نمیشود. حالا که در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی حضور دارم، فرصت دارم از نزدیکتر به دیدگاه بخش خصوصی صحبت کنم. اگر انتقاد میکنم، هدفم فقط تشریح وضعیت واقعی است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به جلسات متعدد خود با فعالان بخش خصوصی افزود: در ۱۱ روز گذشته تقریباً هر روز با نمایندگان بخش خصوصی دیدار و با بیش از هزار نفر گفتگو کردم. هیچیک از آنها قصد سوءاستفاده نداشتند و بسیاری گرفتار قوانین و مقررات دستوپاگیر بودند. گاهی توانسته مشکلات را حل کند، ولی در برخی موارد محدودیتها مانع شدند.
دهقان دهنوی بر ضرورت بازنگری در روش تصمیمگیریهای تجاری تأکید کرد و گفت: اگر تغییر اساسی در نحوه تفکر و نظام تصمیمگیری در تجارت خارجی ایجاد نکنیم، تلاشهایمان به نتیجه نمیرسد. باور اینکه با مداخلات دستوری و وضع مقررات جزئی بتوان اهداف اقتصادی و ارزی را محقق کرد، شکست خورده است. هرچند همه معتقدیم صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را بازگردانند، اما ایجاد موانع و فشارهای اضافی، تنها هزینهها را افزایش میدهد.
او همچنین تصریح کرد: سیاستهای ارزی و تجاری باید از هم تفکیک شوند و سیاست ارزی با ابزارهای تجاری و سیاست تجاری با ابزارهای ارزی انجام نشود. برای تحقق این موضوع، به حمایت و همکاری بخش خصوصی نیاز داریم.
تشکیل کمیته ارزی در وزارت صمت
دهقان دهنوی از تشکیل کمیته ارزی در وزارت صمت به ریاست وزیر صمت خبر داد و افزود: این کمیته هر هفته حداقل یک جلسه برگزار میکند. از فعالان بخش خصوصی دعوت کرد پیشنهادات و انتقادات خود را ارائه دهند تا در این کمیته بررسی شود.
وی به تدوین سندی برای تسهیل فرآیندهای تجاری اشاره کرد و گفت: این سند شامل اصلاح قوانین، مقررات و رویههاست و بدون همراهی بخش خصوصی، اجرای آن ممکن نیست و اتاق بازرگانی در طراحی و اجرای آن نقش کلیدی دارد.
معاون وزیر صمت درباره وضعیت تجارت خارجی کشور اظهار کرد: سال گذشته صادرات غیرنفتی ۱۵.۸ درصد رشد داشت، اما آمار چهار ماه نخست امسال نگرانکننده است. صادرات غیرنفتی در این دوره ۵.۵ درصد کاهش داشته که میتواند در ماههای آینده چالشبرانگیزتر شود. سازمان توسعه تجارت در تلاش است فرهنگ صادراتمحوری را ترویج دهد و تحقق اهداف ارزی نیز به افزایش صادرات وابسته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت به اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا از ۲۵ اردیبهشت اشاره کرد و افزود: با صفر شدن تعرفه ۸۷ درصد کالاها، فرصت بینظیری برای صادرکنندگان ایجاد شده است. از اتاقهای بازرگانی انتظار داریم تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به سمت این بازار هدایت کنند. متأسفانه برخی فعالان اقتصادی به این فرصت کمتوجهی کردند که قابل قبول نیست.
راهاندازی دوباره تالار دوم ارزی
وی همچنین درباره شرکتهای مدیریت صادرات گفت: شرایط صادرات ۱۰۰ هزار دلاری برای این شرکتها منطقی نیست. باید شرکتهای مدیریت صادرات قوی ایجاد کنیم تا بنگاههای کوچک را ساماندهی کرده و محصولات را تحت برندهای مشترک صادر کنند. از فعالان اقتصادی با توان صادراتی بالا دعوت کرد در این حوزه سرمایهگذاری کنند.
دهقان دهنوی به ایجاد ۱۰ نمایندگی سازمان توسعه تجارت در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: هدف نهایی واگذاری این سازمان به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است. از اتاقها انتظار داریم در طراحی ساختار این نمایندگیها و معرفی افراد مشارکت کنند و در غیر این صورت از همین تریبون انتقاد خواهد کرد.
او در خصوص راهاندازی تالار دوم ارزی نیز بیان کرد: در این تالار، توافق بین صادرکننده و واردکننده ملاک است و بانک مرکزی تنها بر صحت معامله نظارت میکند. پس از وقفه چندماهه، این مکانیزم دوباره فعال شده و از فعالان اقتصادی میخواهیم استفاده و اشکالات آن را گزارش دهند.
دهقان دهنوی در پایان بر اهمیت نمایشگاهها به عنوان ابزاری برای توسعه تجارت تأکید کرد و گفت: نمایشگاهها باید با حضور قویتر هیئتهای خارجی و شرکتکنندگان بینالمللی به هدف اصلی خود، یعنی توسعه تجارت، بازگردند. از فعالان بخش خصوصی هم انتظار دارد با ارائه پیشنهادات و انتقادات، در بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور مشارکت فعال داشته باشند.
نظر شما