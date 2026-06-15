ایستگاه شیر جرقویه افتتاح شد؛ لزوم تکمیل زنجیره تولید و فرآوری لبنی

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین افتتاح ایستگاه شیر شهرستان جرقویه که امروز با حضور جمعی از مدیران استانی، مسئولان شهرستانی، دامداران و فعالان بخش کشاورزی برگزار شد، شهرام آذرپی فرماندار شهرستان جرقویه با اشاره به ظرفیت بالای تولید شیر خام در منطقه اظهار کرد: جرقویه از توانمندیهای قابل توجهی در تولید شیر خام برخوردار است و نباید این محصول بدون ایجاد ارزش افزوده از شهرستان خارج شود.
وی بر لزوم برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاری، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تکمیل زنجیره تولید تا فرآوری تأکید کرد و افزود: با اجرای این رویکردها میتوان ضمن ایجاد اشتغال پایدار، درآمد دامداران را نیز افزایش داد.
آذرپی همچنین، نگاه ویژه مدیران استانی به جرقویه را خواستار شد و افزود: فعالسازی ظرفیت روستا بازار برای عرضه مستقیم محصولات و حمایت از تولیدکنندگان ضروری است.
در ادامه این مراسم، محسن حاجعابدی مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان با اشاره به نقش کلیدی تعاونیهای روستایی در حمایت از تولیدکنندگان، گفت: توسعه زیرساختهایی مانند ایستگاههای جمعآوری شیر به ارتقای کیفیت محصول، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری کمک شایانی میکند.
وی ایجاد زنجیره کامل تولید و فرآوری محصولات دامی را زمینهساز افزایش ارزش افزوده، تقویت اقتصاد روستایی و پایداری اشتغال دانست.
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