حسین ایراندوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است که در شرایط عادی جایگاه ویژه‌ای دارد و در شرایط بحرانی مانند جنگ، اهمیت آن دوچندان می‌شود.

وی افزود: مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در سطح کشور برنامه‌ریزی دقیق و بسیار خوبی انجام داد به‌گونه‌ای که در طول جنگ دوازده‌روزه، جنگ رمضان و شرایط پس از آن، کشور کوچک‌ترین دغدغه‌ای در تأمین و فراوانی کالاهای اساسی نداشت.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تشریح وضعیت تولید محصولات پروتئینی در این استان، خاطرنشان کرد: در بخش تولیدات دامی و کالاهای اساسی شامل شیر و لبنیات، گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم‌مرغ، وضعیت در ماه‌های اخیر و حتی یک سال گذشته بسیار مطلوب بوده است.

به گفته ایراندوست، جوجه‌ریزی‌ها در سطح بسیار خوبی انجام شده و تولید تخم‌مرغ، شیر، گوشت و لبنیات همواره با مازاد تولید مواجه بوده و هیچ دغدغه‌ای در این زمینه وجود نداشته است.

مازاد گوشت مرغ اصفهان صادر یا ذخیره می‌شود

وی به جزئیات حوزه تولید مرغ گوشتی پرداخت و گفت: آمار جوجه‌ریزی استان در سال گذشته رکورد زد و نسبت به سال‌های قبل افزایش یافت؛ به همین دلیل در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان که مصرف گوشت مرغ، تخم‌مرغ و سایر منابع پروتئینی افزایش پیدا می‌کند، در اسفند سال گذشته تولید مرغ در تمام مقاطع زمانی بیش از نیاز استان بود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: ما نه تنها نیاز استان را تأمین کردیم بلکه سهم قابل توجهی از گوشت مرغ را به سایر استان‌ها ارسال کردیم و حجم قابل توجهی مرغ منجمد را نیز در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام قرار دادیم تا برای ذخایر استراتژیک کشور استفاده شود.

ایراندوست افزود: با ورود به فضای جنگ از اسفندماه گذشته نیز تولیدات به حدی بود که نه با کمبود کالا مواجه شدیم و نه افزایش قیمت داشتیم. در بسیاری از مقاطع حتی با مازاد تولید روبه‌رو بودیم و تلاش کردیم این مازاد خریداری و ذخیره شود.

معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان درباره وضعیت فعلی گفت: در سه ماه ابتدای امسال نیز روند جوجه‌ریزی به‌گونه‌ای است که همچنان فاصله معناداری بین تولید و جذب بازار وجود دارد و هر شب با مازاد مرغ زنده مواجه هستیم.

ایراندوست ادامه داد: از کشتارگاه‌ها درخواست شده که جذب بیشتری داشته باشند و گوشت مرغ را به سایر استان‌ها ارسال کنند تا ارزش افزوده در استان بماند اما با این حال مرغ زنده را نیز به مقدار زیاد به استان‌های دیگر صادر می‌کنیم.

افزون بر یک‌هزار تن مرغ مازاد تولیدکنندگان خریداری شد

وی خاطرنشان کرد: در یکی دو هفته اخیر به دلیل عرضه بیش از نیاز بازار، مجدد از شرکت پشتیبانی امور دام درخواست کمک کردیم و در حال حاضر هر شب حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ تن مرغ تولیدی استان به این شرکت عرضه می‌شود تا برای ذخایر استراتژیک استفاده شود.

به گفته ایراندوست، طی دو هفته گذشته میزان بیش از یک‌هزار تن گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان از مرغداران استان خریداری شده و به عنوان ذخایر کشور، نگهداری می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: شرایط قیمتی بازار نیز امیدوارکننده است و انتظار داریم مصرف جامعه افزایش یابد؛ این امر هم به سلامت مردم کمک کرده و هم پایداری و توسعه تولید را تقویت می‌کند.

تولید روزانه تخم مرغ در اصفهان سه برابر نیاز استان است

ایراندوست با بیان اینکه استان اصفهان با تولید سالیانه بالغ بر ۲۱۰ هزار تن تخم مرغ رتبه اول کشور را دارد، ابراز کرد: تولید روزانه ما بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ تن است که نزدیک به سه برابر نیاز استان محسوب می‌شود.

به گفته وی، ضمن تأمین کامل نیاز داخل، سهم قابل توجهی از تخم مرغ تولید شده در اصفهان به سایر استان‌ها ارسال و در شرایط مازاد حتی بخشی به خارج از کشور صادر شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: وضعیت گله‌ها در سالن‌ها بسیار مطلوب است و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

تولید شیر به‌رغم خشکسالی و چالش‌های تامین ارز افزایش یافت

ایراندوست درباره تولیدات محصولات لبنی استان نیز خاطرنشان کرد: علی‌رغم محدودیت‌های گذشته مانند خشکسالی و تأمین نهاده، با تلاش شبانه‌روزی دامداران، بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی استان و استفاده از آخرین علوم و فنون، تولید شیر همچنان رو به افزایش است.

وی اظهار کرد: حتی تغییر نرخ ارز نیز با تدابیر مناسب مانند توزیع برات الکترونیکی مدیریت شد و توانستیم جمعیت دام و سطح تولید را حفظ کرده و افزایش دهیم.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: امروز علاوه بر تأمین نیاز مردم استان و کارخانه‌های لبنیاتی داخلی، مقدار قابل توجهی به صنایع لبنی سایر استان‌ها ارسال می‌شود و بخش زیادی نیز به کارخانجات تولید شیر خشک صنعتی می‌رود که بخشی از محصول آن مصرف داخلی و مازاد آن صادر می‌شود.

به گفته وی، اصفهان به‌عنوان تولیدکننده اول شیر خام کشور، سهم قابل توجهی از صادرات کره، لبنیات و شیر خشک را نیز بر عهده دارد.

اصفهان دومین تولید کننده گوشت قرمز در کشور

معاون بهبود تولیدات دامی در خصوص وضعیت تولید گوشت قرمز افزود: استان اصفهان به‌عنوان دومین تولیدکننده گوشت قرمز کشور با تولید بالغ بر ۷۵ هزار تن در سال، ضمن حفظ رکورد تولید، هیچ دغدغه‌ای برای تأمین گوشت مردم ایجاد نکرده است.

ایراندوست افزود: در بخش دام سنگین (گاو و گوساله) همیشه با مازاد تولید مواجه هستیم و بخش قابل توجهی را به سایر استان‌ها ارسال می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه حدود ۵۰ درصد نیاز استان برای دام سبک از منابع داخلی تأمین و مابقی از سایر استان‌ها وارد می‌شود، ابراز کرد: در تأمین گوشت باکیفیت مرغ و دام هیچ نگرانی وجود ندارد و شرایط تولید بسیار خوب و امیدوارکننده است.

تامین نهاده‌های بازارگاهی مدیریت شد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: امسال نزولات آسمانی بسیار خوب و پوشش گیاهی مناسب مراتع و مزارع، بخشی از نیاز علوفه دام‌های روستایی و دام سبک را تأمین کرده است.

ایراندوست افزود: تأمین نهاده‌های بازارگاهی نیز به‌خوبی مدیریت شد و حتی در ایام جنگ نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک نبود.

وی تاکید کرد: هماهنگی بسیار خوب بین دستگاه‌های مسئول باعث شده امروز استان با فراوانی کالا مواجه باشد.

وجود ۲۱۰۰ واحد دامداری صنعتی و نیمه صنعتی در اصفهان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه در استان ۲ هزار و ۱۰۰ واحد دامداری صنعتی و نیمه‌صنعتی و ۲۱ هزار دامداری روستایی وجود دارد، گفت: در مجموع حدود ۵۷۰ هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌های استان نگهداری می‌شوند و سه میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام سبک در استان تعلیف می‌شوند.

ایراندوست افزود: نزدیک به یک هزار و ۳۷۰ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ۳۴ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در هر دوره سه‌ماهه در استان فعال هستند؛ همچنین مجموعه مرغ تخم‌گذار استان شامل حدود ۲۲۰ واحد مرغ تخم‌گذار و پولت است که نزدیک به ۱۴ میلیون پرنده در آن‌ها پرورش می‌یابد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: در سایر حوزه‌ها رتبه اول کشوری بوقلمون گوشتی و رتبه دوم شترمرغ را داریم و در مجموع کل تولیدات دامی و طیور رتبه اول کشور را حفظ کرده‌ایم.

ایراندوست تأکید کرد: تلاش ما بر این است که این جایگاه هم از نظر کمیت تولید قابل توجه و هم از نظر کیفیت محصول حفظ شود و حتی ارتقا یابد تا مصرف‌کنندگان بدون هیچ دغدغه‌ای بتوانند از محصولات تولیدی استان بیشترین بهره‌مندی را داشته باشند.

ارائه برات الکترونیکی به دامداران و مرغداران برای حمایت از تولید

وی درخصوص تأثیر حذف ارز ترجیحی تامین نهاده‌ها بر تولیدات دامی استان طی ماه‌های اخیر گفت: استان اصفهان با استفاده حداکثری از ظرفیت برات الکترونیک بانک کشاورزی رتبه اول کشور را کسب کرد تا فشار ناشی از افزایش چهار برابری نرخ نهاده‌ها بر دامداران و مرغداران کاهش یابد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: دولت نیز با توزیع کالابرگ الکترونیکی تلاش کرده است مصرف این کالاهای اساسی حفظ شود. هدف نهایی افزایش مصرف سرانه محصولات پروتئینی است تا هم سلامت جامعه تأمین شود و هم چرخه تولید با ظرفیت حداکثری ادامه یابد.