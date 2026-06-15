به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کرماجانی در سخنانی، اظهار داشت: آمار قطعی عوارض وصولی شهرستان دوره چگنی در سال‌های مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه وصولی‌ها در این شهرستان است.

وی گفت: میزان عوارض وصول شده در شهرستان دوره چگنی برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۰۱,۷۵۹,۵۴۷,۱۴۰ ریال بوده که این رقم در سال ۱۴۰۴ با رشد چشمگیری به ۲۰۹,۱۲۹,۷۳۶,۵۹۶ ریال افزایش‌یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان، افزود: این افزایش معادل بیش از ۱۰۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ است و عوامل اصلی آن را می‌توان در شناسایی مودیان جدید، تکمیل پایگاه اطلاعات اقتصادی شهرستان، استقرار سیستم هوشمند مؤدیان و افزایش شفافیت مبادلات تجاری در منطقه دوره چگنی دانست.

کرماجانی با اشاره به تداوم این روند، تصریح کرد: عملکرد موفق وصول عوارض در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات انجام شده و همکاری مودیان مالیاتی این شهرستان است. انتظار می‌رود این رویه مثبت در سال جاری نیز باقوت ادامه یابد.

وی گفت: همه عوارض وصولی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ طبق قوانین و مقررات موضوعه به‌حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌های استان واریز شده است.