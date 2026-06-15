به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد ظهر دوشنبه با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های لجستیکی، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) برای توسعه اقتصادی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور تأکید کرد.

او در مراسم آغاز شماره‌گذاری خودروهای حمل‌ونقل عمومی و رونمایی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به توسعه کریدورهای حمل‌ونقل، ارتقای ناوگان عمومی در بخش‌های ریلی، جاده‌ای و هوایی، تقویت پایانه‌های مرزی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش بخش خصوصی در تأمین نیازهای کشور طی ماه‌های گذشته اظهار داشت: تجربه رویدادهای اخیر نشان داده است ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌تواند در شرایط حساس نقش مؤثری در حفظ پایداری اقتصادی و زنجیره تأمین کالا ایفا کند.

صادق افزود: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نباید صرفاً از منظر واردات کالا دیده شوند. این مناطق باید به بستری برای جذب سرمایه، توسعه تولید، افزایش صادرات و گسترش فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شوند.

به گفته او، شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به دلیل موقعیت راهبردی و ظرفیت‌های موجود، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مراکز جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان تبدیل شود.

وی همچنین بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این منطقه تأکید کرد.

تأکید بر توسعه شبکه لجستیکی

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توسعه زیرساخت‌های لجستیکی کشور اشاره کرد و گفت: اتصال هرچه بیشتر شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با ظرفیت‌های حمل‌ونقلی دیگر، از جمله بندر خشک آپرین، می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک شبکه یکپارچه حمل‌ونقل را فراهم کند.

او توضیح داد: ترکیب حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی در یک مجموعه لجستیکی، فرآیند واردات، صادرات و ترانزیت کالا را تسهیل کرده و هزینه‌های حمل‌ونقل را برای فعالان اقتصادی کاهش می‌دهد.

صادق همچنین از رشد مبادلات ریلی در بندر خشک آپرین خبر داد و گفت: افزایش حجم بارهای ورودی از کشورهای مختلف نشان‌دهنده ظرفیت بالای این مجموعه در زنجیره حمل‌ونقل کشور است.

کمبود ناوگان عمومی و ضرورت واردات

وزیر راه و شهرسازی بخش قابل توجهی از سخنان خود را به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص داد و گفت: تأمین تجهیزات مورد نیاز این بخش بدون استفاده از ظرفیت‌های جدید و مشارکت سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر نخواهد بود.

او با بیان اینکه کشور در حوزه ناوگان مسافری بین‌شهری با کمبود جدی مواجه است، اعلام کرد: در حال حاضر بیش از شش هزار دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری کمبود داریم؛ رقمی که جدا از مسئله فرسودگی ناوگان موجود است.

به گفته صادق، قیمت بالای ناوگان جدید و محدودیت‌های مالی موجب شده روند نوسازی با سرعت مورد نیاز پیش نرود و به همین دلیل استفاده از ظرفیت منطقه آزاد شهر فرودگاهی می‌تواند بخشی از این مشکل را برطرف کند.

او تأکید کرد: برنامه نوسازی تنها به اتوبوس و مینی‌بوس محدود نیست و شامل تجهیزات ریلی، واگن، لوکوموتیو و سایر ملزومات حمل‌ونقل عمومی نیز می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی همچنین اظهار امیدواری کرد که با بهبود شرایط بین‌المللی، امکان تأمین برخی تجهیزات مورد نیاز صنعت هوانوردی و ناوگان هوایی نیز فراهم شود.

نوسازی ناوگان؛ راهی برای کاهش تلفات و مصرف سوخت

صادق نوسازی ناوگان را یکی از ابزارهای مهم کاهش تلفات جاده‌ای دانست و گفت: بخشی از حوادث و خسارت‌های جاده‌ای به فرسودگی وسایل نقلیه و کمبود ناوگان استاندارد بازمی‌گردد.

او افزود: تأمین ناوگان جدید و متناسب با نیاز مردم می‌تواند علاوه بر ارتقای ایمنی سفرها، کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی را نیز بهبود بخشد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه مدیریت مصرف انرژی گفت: توسعه و نوسازی ناوگان عمومی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف سوخت و مدیریت تقاضای بنزین در کشور داشته باشد.

وی تأکید کرد: مجموعه اقدامات در حال اجرا در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) صرفاً یک اقدام اجرایی محدود نیست، بلکه بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت برای ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادی کشور به شمار می‌رود.