به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل، با تشریح جایگاه مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در نظام حقوقی و اقتصادی کشور، از اجرای گسترده برنامه‌های هوشمندسازی و الکترونیکی‌سازی فرآیندهای ثبتی خبر داد و گفت: ثبت شرکت‌ها امروز از یک فرآیند صرفاً اداری به زیرساختی مؤثر در توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است.

وی درباره نقش و جایگاه اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اظهار کرد: اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری یکی از زیرمجموعه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که به عنوان مرجع رسمی ثبت و شناسایی انواع اشخاص حقوقی فعالیت می‌کند.

قویدل افزود: این مرجع مسئول ثبت و شناسایی شرکت‌های خصوصی و دولتی، نهادهای مالی، فعالان بازار سرمایه، مؤسسات فرهنگی، هنری و مذهبی، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های قرض‌الحسنه، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، شرکت‌های خارجی و شرکت‌های دانش‌بنیان است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهمیت ثبت شرکت‌ها در فرآیند آغاز فعالیت‌های اقتصادی گفت: اساساً ثبت شرکت یکی از نخستین اقدامات برای شروع یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود و در ادبیات حقوق بین‌الملل نیز به عنوان نقطه آغاز کسب‌وکار شناخته می‌شود.

وی تصریح کرد: از این رو مرجع ثبت شرکت‌ها نقش اساسی در تسهیل، تسریع و شفاف‌سازی فرآیند شروع فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند و بستر حقوقی لازم برای ورود فعالان اقتصادی به چرخه رسمی اقتصاد را فراهم می‌سازد.

قویدل در ادامه درباره تحولات ساختاری و فناورانه انجام‌شده در این حوزه اظهار کرد: تحول اصلی در اداره کل ثبت شرکت‌ها، گذار از نظام ثبتی سنتی به نظام ثبتی هوشمند و یکپارچه بوده است.

وی افزود: امروز بخش عمده‌ای از فرآیندهای ثبت شرکت‌ها بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود. این سامانه‌ها علاوه بر کاهش زمان و هزینه شروع کسب‌وکار، با افزایش شفافیت و قابلیت رهگیری فرآیندها، موجب ارتقای اعتماد فعالان اقتصادی نیز شده‌اند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: در نتیجه این تحولات، ثبت شرکت‌ها از یک فرآیند صرفاً اداری به یک زیرساخت پشتیبان توسعه اقتصادی تبدیل شده است.

وی درباره اقدامات انجام شده در زمینه ساده‌سازی فرآیندها نیز گفت: این ساده‌سازی در سه محور اصلی شامل حذف مراحل زائد، استانداردسازی فرآیندها و الکترونیکی شدن خدمات دنبال شده است. البته الکترونیکی شدن به معنای کاهش نظارت یا حذف کنترل‌ها نیست، بلکه نظارت‌ها به شکل هوشمند درآمده و به صورت برخط و دقیق انجام می‌شود.

قویدل ادامه داد: در این فرآیند کنترل‌ها حذف نشده‌اند، بلکه با استفاده از فناوری‌های نوین، هوشمندسازی شده‌اند. همچنین با حذف مراجعات حضوری، علاوه بر افزایش سرعت انجام امور، دقت فرآیندهای نظارتی نیز ارتقا یافته است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در حال حاضر هویت مدیران، اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران شرکت‌ها و همچنین سوابق آنان به صورت خودکار در سامانه‌ها بررسی می‌شود. سامانه‌های ثبت شرکت‌ها از طریق ارتباط الکترونیکی با شرکت ملی پست، سازمان ثبت احوال، پایگاه اطلاعات کارکنان دولت، سازمان امور مالیاتی و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط، فرآیند صحت‌سنجی اطلاعات را به صورت دقیق و هوشمند انجام می‌دهند.

قویدل گفت: برخط بودن این سامانه‌ها و بهره‌گیری از کنترل‌های هوشمند موجب شده است سرعت و دقت بررسی داده‌ها به شکل قابل توجهی افزایش یابد و فرآیندهای ثبتی با شفافیت و سلامت بیشتری انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: حذف مدارک و مراجعات غیرضروری، بهره‌گیری از اعتبارسنجی هوشمند و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی، از مهم‌ترین اقدامات انجام شده برای تسهیل امور شهروندان، حمایت از فعالان اقتصادی و ارتقای سلامت نظام ثبتی کشور به شمار می‌رود.