امکان دورکاری حسابداران فراهم شد؛ آغاز دوران نرم افزار حسابداری ابری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شاید خیلی از حسابداران در چند مقطع از دوران فعالیتشان این آرزو را داشتند که می توانستند بدون محدودیت مکانی و زمانی کار کنند. حتی در دنیای پرشتاب و شرایط اقتصادی کنونی، تصور محدود شدن در یک محیط کاری دشوار است؛ چراکه حسابداری حضوری، هزینه ایاب و ذهاب ایجاد ساخته و بسیار وقت گیر است.

در طرف دیگر ماجرا نیز پروژه های پاره وقت و ساعتی قرار دارند که بخاطر هزینه ها و مدت زمان تردد به مقصد، صرفه اقتصادی ندارند. حال چه می‌شد اگر می‌توانستید از محیط راحت و امن خانه و حتی در حین سفر امور مالی کسب و کارها را مدیریت کنید؟

نسل نوین نرم افزارهای حسابداری آنلاین مانند نرم افزار حسابداری بازرگانی دقیقاً با هدف پاسخ به چنین سؤالی طراحی شده‌اند. این نرم افزارهای آنلاین دیگر به محل یا ویندوز خاصی محدود نبوده و حتی از طریق تلفن‌های هوشمند در دستان شما قرار می‌گیرند. در این مقاله با دنیای حسابداری هوشمند و جدیدترین پیشرفت‌های نرم افزاری آشنا می‌شوید.

تجربه حسابداری با نرم افزارهای آفلاین و نصبی

نرم افزارهای حسابداری در طی ۴ دهه اخیر تغییر و تحولات متعددی داشته‌اند. این سیستم‌ ها رفته رفته از لحاظ کاربری، کدینگ و امکاناتشان پیشرفت های خوبی داشته‌اند. در ایران نیز این اتفاق برای برخی از نرم افزارهای حسابداری رخ داد تا جایی که در نسخه های آفلاین، شاهد سیستم‌های کارآمدی مانند سپیدار و محک بودیم.

درواقع این برنامه‌ها توانستند چالش های حسابداری دستی و حسابداری اکسلی را برطرف ساخته و ریسک خطاهای محاسباتی را تا حد قابل قبولی کاهش دهند.

پیدایش انواع نرم افزار حسابداری آنلاین

در طی یک دهه اخیر شاهد عرضه نسخه های آنلاین نرم افزارهای حسابداری بودیم. این سیستم‌ها که البته هزینه زیرساختی بالایی داشتند، محدودیت‌های نسخه های آفلاین را تا حدی برطرف می‌ساختند.

سیستم‌های تحت وب و تحت شبکه از طریق اجرای سرورهای داخلی یا ایجاد ریموت سرور و پیاده سازی IP Static امکان اتصال چند کاربره و اتصال از راه دور را فراهم می‌ساختند. این سیستم‌ها به دلیل هزینه خرید و نگهداری بالا، نیاز به دانش IT، تنها توسط گروه محدودی از شرکت‌ها مورداستقبال قرار گرفتند. سایر محدودیت‌های نسخه‌های تحت وب عبارت بود از:

آسیب‌پذیری در برابر حملات سایبری

پشتیبانی دشوار و وقت‌گیر

به‌روزرسانی بسیار کند

امنیت نچندان مطلوب

این نیازها و چالش ها سبب پیدایش نسل نوینی از نرم افزارهای حسابداری تحت عنوان نرم افزار حسابداری ابری شدند. سیستم‌هایی که انتظارات کاربران را برای همیشه جابجا ساختند.

جهش بزرگ با نرم افزار حسابداری ابری لیام

شاید بپرسید چه تفاوتی بین نرم افزار حسابداری ابری و نرم افزار حسابداری آنلاین وجود دارد؟ نرم افزار حسابداری ابری لیام، به‌عنوان اولین پلتفرم ابری ایران، مثال کاملی برای پاسخ به این سوال است. این سیستم هوشمند قابلیت‌های جذابی داشته و چند تفاوت اساسی با سایر نسخه‌های آنلاین دارد.

لیام، برخلاف نسخه‌های تحت وب و تحت شبکه، اطلاعات مالی را در دیتاسنترهای پیشرفته و فضای ابری نگهداری می‌کند. تکنولوژی و سخت افزار موردنیاز این برنامه حسابداری توسط خود توسعه دهنده تامین شده و هزینه مازادی را متوجه کاربر نمی‌کند. این مسئله باعث می‌شود تا کاربران نسخه‌های ابری از چند مزیت کلیدی بهره‌مند باشند:

عدم پرداخت هزینه گزاف برای خرید سرورها و سخت افزارها

دریافت به‌روز رسانی و پشتیبانی باکیفیت

عدم نیاز به اختصاص فضای شخصی

عدم نیاز به بکاپ گیری دستی

عدم کند شدن نرم افزار در هنگام افزایش تراکنش ها و اسناد

عدم نیاز به استخدام نیروی آی تی یا ارتقای دانش شخصی

عدم قطع شدن دسترسی در هنگام قطع شدن برق

و ...

اکنون که مزایای سیستم ابری را شناختیم، نوبت به بررسی مزایای حسابداری دورکار و حسابداری در خانه فرا می‌رسد.

آغاز دوران حسابداری دورکار با نرم افزار حسابداری ابری

حسابداری دورکاری به معنای کاهش هزینه های اضافی و صرفه جویی در زمان است. واقعیت این است که بسیاری از کسب و کارهای صنفی، پیمانی و بازرگانی تراکنش ها و رویدادهای مالی محدودی دارند. این مسئله باعث می شود که این کسب و کارها در استخدام حسابدار تمام وقت دچار مشکل شوند.

از طرفی این پروژه های پاره وقت، دستمزد پایینی داشته و گاها حتی هزینه های ایاب و ذهاب را پوشش نمی دهند. همین مسئله سبب می شود که یا کارفرما به خاطر عدم توان پرداخت حقوق کافی، از استقرار واحد حسابداری خودداری کند یا شخص حسابدار قربانی دریافت حقوق جزئی شود.

این در حالی است که یک حسابدار دورکار یا فریلنسر قادر خواهد بود تا بدون صرف زمان و هزینه رفت و آمد به شرکت، پروژه را مدیریت کند و به دنبال این صرفه جویی زمانی قادر باشد تا پروژه های متعدد را بر عهده بگیرد.

درنتیجه باید اذعان داشت که نرم افزار حسابداری ابری یک خبر خوب برای حسابداران و صاحبان کسب و کارها است. خبری که می تواند در آینده نزدیک، تغییرات زیادی را در بازار کار ایجاد کند.

مقایسه انواع نرم افزار حسابداری ابری

در حال حاضر تعداد نرم افزارهای حسابداری ابری در ایران بسیار اندک است. نرم افزارهایی مانند لیام، حسابفا، ابرآیرون، چرتکه، فینتو، فرداد، قیاس و ... که البته هرکدام بازار هدف، قیمت و طراحی کاملاً متفاوتی دارند.

اگر به دنبال یک نرم افزار حسابداری ابری صنفی و آسان باشید، احتمالاً حسابفا، چرتکه و فینتو گزینه های بهتری برای شما باشند. این نرم افزارها از کدینگ ساده تر با تعداد سطوح حسابداری پایین تر بهره مند هستند.

در مقابل، برای حسابداری کسب‌کارها و شرکت‌های متوسط تا بزرگ می‌بایست به سراغ برنامه حسابداری ابری لیام بروید. لیام با ارائه کدینگ ۷ سطحی شناور، ماژول های متنوع، دستیار مالی مجهز به هوش مصنوعی (اعلانگر تلفنی وضعیت های جاری)، تعریف کاربر نامحدود، مکاتبات سازمانی، بایگانی اسناد الکترونیکی و طیف گسترده ای از امکانات دیگر، توانسته است توجه بسیاری از شرکت ها و کسب و کارها را جلب کند.

مهم ترین مزایای نرم افزار حسابداری ابری که نمی دانستید

امروزه اغلب مشاغل موفق از مزایای شبکه سازی و ابزارهای آنلاین بهره می‌برند. از سیستم های CRM و سیستم های نظارتی گرفته تا سیستم های مالی همگی در راستای یکپارچه سازی، مستندسازی و افزایش دقت فرآیندها، نقش سازنده ای ایفا ساخته و به رشد و پویایی شرکت ها کمک شایانی می‌کنند.

در این میان، نرم افزارهای حسابداری ابری نیز به عنوان یک ابزار مدیریتی نوین توانسته‌اند مزایای قابل توجهی برای شرکت ها فراهم کنند. برخی از این مزایا عبارتند از:

مدیریت بهینه انبار، فروش، حواله ها و دستمزدها

کاهش چشم گیر خطاهای انسانی و دوباره کاری

شکل گیری یکپارچگی میان واحدهای مختلف

عدم نیاز به تهیه سخت افزارهای گران قیمت

افزایش سرعت و دقت گزارشات مالی

عدم نیاز به زیرسیستم های متعدد

مستندسازی الکترونیکی اسناد

اتصال به سامانه های بیمه و تأمین اجتماعی

همترازی با استانداردهای روز حسابداری و مالیاتی

بهبود تصمیمات مالی و مدیریتی به واسطه گزارش های دقیق

اتصال بدون دردسر به سامانه های دفاتر الکترونیکی و مودیان

و ....

سخن نهایی؛ ورود به دنیای نرم افزار حسابداری ابری

هدف از این مقاله، پرداختن به موضوع حسابداری ابری و مزایای آن بود. برای درک بهتر امکانات و قابلیت های این سیستم های پیشرفته، بهتر است که عبارت "نرم افزار حسابداری ابری" را جستجو کرده و پیشنهادات گوگل را بررسی کنید. اغلب این نرم افزارها از دموی رایگان برخوردار بوده و قابلیت بررسی دقیق دارند. برای تجربه حسابداری لذتبخش و بی‌دردسر، همین امروز یک نسخه دمو را امتحان کنید. با صرف ۱۰ دقیقه آینده حسابداریتان را متحول کنید.

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