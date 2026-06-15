حضور آگاهانه مردم جنگ شناختی دشمن را ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدموسی حسین‌نژاد عصر دوشنبه در نشست خبری با فعالان رسانه‌ای این شهرستان که در سالن دانشکده علوم قرآنی برگزار شد، با اشاره به آنچه جنگ ترکیبی و شناختی دشمن علیه مردم ایران خواند، اظهار کرد: دشمن تلاش کرد با ایجاد فضای روانی و القای یأس و ناامیدی در جامعه، مردم را از مسیر حق و حقیقت دور کند، اما حضور آگاهانه و پرشور مردم در صحنه‌های مختلف، این راهبرد را ناکام گذاشت.

وی افزود: برخی رسانه‌های بیگانه کوشیدند واقعیت‌های میدانی را تحریف کنند، اما با مشاهده حضور گسترده مردم در خیابان‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی، مشخص شد ادعاهای مطرح‌شده درباره مصنوعی بودن این حضور، بخشی از یک عملیات فریب رسانه‌ای بوده است.

فرمانده سپاه آمل با تأکید بر اینکه جغرافیای خبر محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، نقش خبرنگاران را در میدان جنگ رسانه‌ای بسیار مهم دانست و گفت: در حوزه‌های نظامی، آموزشی و فرهنگی هر کدام جغرافیای مشخصی وجود دارد، اما جغرافیای رسانه نامحدود است و خبرنگاران در خط مقدم این میدان قرار دارند.

حسین‌نژاد با اشاره به ضرورت شناخت نظام مسائل شهرستان آمل اظهار کرد: آمل به دلیل موقعیت صنعتی و قرار گرفتن در ورودی استان مازندران با مسائل و چالش‌های پیچیده‌تری نسبت به بسیاری از شهرستان‌ها مواجه است و خبرنگاران باید با اشراف بر این مسائل، مطالبه‌گری آگاهانه و مسئولانه را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله افزایش موارد خودکشی به یک نگرانی جدی تبدیل شده است، افزود: لازم است عوامل بی‌قراری در جامعه شناسایی شود و رسانه‌ها می‌توانند در این زمینه نقش مهمی در تحلیل، تبیین و آگاهی‌بخشی ایفا کنند.

فرمانده سپاه آمل همچنین بر ضرورت فعالیت رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها نباید صرفاً به یک حوزه محدود شوند و لازم است بخشی از توان خود را به پرداختن به موضوعات اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص دهند.

حسین‌نژاد با قدردانی از تلاش خبرنگاران بیان کرد: کار خبرنگاری شباهت زیادی به قضاوت دارد، زیرا خبرنگار باید میان حقیقت و دروغ تمایز قائل شود و واقعیت را برای جامعه روشن سازد.

وی با اشاره به آنچه جنگ رسانه‌ای نابرابر توصیف کرد، گفت: با وجود محدودیت در امکانات و منابع، نیروهای انقلابی توانسته‌اند بخشی از جریان رسانه‌ای غرب را به چالش بکشند.

فرمانده سپاه آمل افزود: در این نبرد نامتقارن از نظر امکانات و ظرفیت‌ها با رسانه‌های بزرگ جهانی قابل مقایسه نیستیم، اما همین ظرفیت‌های محدود نیز توانسته است جریان رسانه‌ای معاند را با چالش مواجه کند.

حسین‌نژاد همچنین به سرمایه‌گذاری گسترده دولت‌های غربی و سرویس‌های اطلاعاتی بر برخی شبکه‌های رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: شبکه‌هایی مانند ایران اینترنشنال، من‌وتو و دیگر رسانه‌های خارجی با هزینه‌های قابل توجهی اداره می‌شوند، با این حال در سال‌های اخیر با ریزش مخاطب و کاهش اعتبار مواجه شده‌اند.

وی در ادامه با انتقاد از ادعای بی‌طرفی برخی رسانه‌های غربی اظهار کرد: رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی و رویترز در ظاهر بی‌طرف معرفی می‌شوند، اما در عمل در چارچوب منافع غرب عمل می‌کنند، در حالی که فعالان رسانه‌ای داخلی با وجود محدودیت‌ها و فشارها تلاش می‌کنند واقعیت‌ها را به جامعه منتقل کنند.

فرمانده سپاه آمل در پایان با تأکید بر اهمیت نقش خبرنگاران در روایت درست رویدادها خاطرنشان کرد: خبرنگاران در خط مقدم جبهه رسانه‌ای قرار دارند و تلاش آنها در ثبت واقعیت‌ها و روایت صحیح رویدادها، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های کشور و تقویت اقتدار ملی دارد.